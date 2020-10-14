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Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?

На поле была еще массовая потасовка.

Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник талыдкорганского "Жетысу" Олжас Керимжанов и нападающий костанайского "Тобола" Сенин Себаи получили по пятиматчевой дисквалификации за драку во время игры.

Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам матча команд в рамках 12-го тура КПЛ, в котором и произошла потасовка между футболистами.

"За физическое воздействие в отношении соперника, выразившееся в ударе локтем вне игрового эпизода, дисциплинарная санкция, наложенная судьей в виде предупреждения игроков ФК "Жетысу" Олжаса Керимжанова и ФК "Тобол" Сенена Себаи, изменена на дисквалификацию названных футболистов на пять матчей", – написано на сайте федерации.



Срок дисквалификации вступил в силу с 12 октября 2020 года.

Таким образом, Себаи и Керимжанов футболиста пропустят большую часть КПЛ после возобновления из-за паузы на матчи сборных.

Что произошло?

Эпизод случился на 79-й минуте матча на половине поля талдыкорганцев. После борьбы за мяч между игроками произошла потасовка, в ходе которой Себаи и Керимжанов обменялись ударами. После оба оказались на газоне.

В результате инцидента на поле произошла небольшая потасовка. Судья показал обоим зачинщикам по желтой карточке.



Однако Судейско-экспертная комиссия КФФ пришла к выводу, что рефери матча должен был удалять и Себаи, и Керимжанова.

"Защитник "Жетысу" локтем ударил соперника в область груди, на что игрок "Тобола" ответил ударом рукой в область головы. Судья данный момент не видел, потому что был сосредоточен на следующем игровом эпизоде. К сожалению, и члены судейской бригады тоже не увидели данное нарушение, и судье было тяжело принять правильное решение. После совещания с ассистентом судья вынес предупреждения обоим нарушителям. СЭК, внимательно изучив имеющиеся видеоматериалы, в ходе обсуждений приняла следующее решение: игроки "Тобола" и "Жетысу" повели себя не спортивно, не соблюдая правил фэйр-плей, и должны были быть удалены с поля с показом им красных карточек", - заключил эксперт комиссии.



Добавим, что сам матч завершился победой "Тобола" со счетом 2:0. Костанайцы с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице КПЛ. "Жетысу" (16) идет седьмым.

КПЛ возобновится матчами 17-18 октября. Во второй игровой день "Тобол" сыграет с "Каспием", а "Жетысу" встретится с "Кайратом".

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Жетысу ФК Тобол ФК КПЛ-2020 Дисквалификация

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