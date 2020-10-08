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Капитан "Кайсара" дисквалифицирован за удар соперника

Инцидент произошел в матче против "Кызыл-Жар СК".

Капитан "Кайсара" дисквалифицирован за удар соперника
Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Капитан кызылординского "Кайсара" Асхат Тагыберген дисквалифицирован на пять матчей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, сообщается на сайте федерации.

Наказание полузащитник получил "за физическое воздействие, выразившееся в ударе игрока соперников". 

Решение вступило в силу 29 сентября. Дисквалификация на два матча вынесена как условная.

При этом Тагыбергену установлен испытательный срок на три месяца, а повторное нарушение отменит условную санкцию с последующей реализацией дисквалификации.

Напомним, инцидент с футболистом произошел в матче 11-го тура КПЛ против петропавловского "Кызыл-Жар СК". Тагыберген был удален на 64-й минуте, а встреча завершилась со счетом 0:0.

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК КФФ

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