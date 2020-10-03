Форвард с опытом игры в России и Европе высказался о победе над "Жетысу"

Ивуарийский футболист "Тобола" Сенин Себаи
прокомментировал победный матч
с "Жетысу"
(2:0) в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу
.
"Прежде всего, хочу сказать спасибо болельщикам за их поддержку через сообщения в социальных сетях. Я рад, что помог команде заработать эти важные три очка - для меня это самое важное. Поздравляю партнеров по команде с победой. После матча с "Таразом" мы должны были побеждать и проявить характер. Думаю, мы показали хорошую игру.
"Жетысу" - очень сложная и агрессивная команда, которая здорово играет в обороне. Перед игрой с ними мы немного перестроились и применили на практике все советы тренерского штаба. Мы должны были действовать собранно и агрессивно в каждом единоборстве на поле. Большую роль играла дисциплина. Нам нужно сохранить этот настрой и показать хороший футбол в каждом следующем матче, чтобы продолжать борьбу до конца чемпионата", - приводит его слова пресс-служба
клуба.
После этой игры "Тобол", набрав 20 очков, расположился на третьем месте из 11, тогда как "Жетысу" с отставанием на четыре балла оказался на седьмой позиции. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
.
Напомним, что 26-летний Себаи выступает за костанайский клуб с прошлого года. До этого играл за российские "Тамбов", "Балтику", румынскую "Астру" и молдавский "Саксан".
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