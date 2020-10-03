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Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация

Разбираем матч 12-го тура.

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Каспий" в 12-м туре КПЛ-2020 преподнес сенсацию, обыграв "Астану". Корреспондент Vesti.kz объясняет природу успеха актаусцев.

Умозрительно по всем параметрам фаворитом встречи была "Астана". Столичных игроков, конечно, лихорадит в нынешнем сезоне, но в таких матчах подразумевается, что команда Пола Эшуорта должна брать максимум очков, тем более что она вроде начала приходить в себя.


До определенного времени в игре с "Каспием" все шло по предполагаемому сценарию. "Астана" к концу первого тайма вышла вперед благодаря голу Рунара Мар Сигурьонссона. На сей раз исландец забил с игры. И казалось, что проблем шестикратный чемпион не должен испытать. Он действовал по счету, демонстрируя класс. 

"Каспий" взорвался на 72-й минуте, когда Билал Себаихи застал врасплох Дмитрия Непогодова. На 75-й минуте актаусцы вообще сотворили немыслимое. Украинец Максим Марусич замкнул фланговую подачу, шокировав всю футбольную общественность Казахстана. До конца игры, к которой щедро добавили шесть минут, результат не изменился.



После матча обнаружилась интересная деталь. Актаусцы превзошли соперника по владению мячом (51 процент и 49 соответственно). Причем, это не заключалось в примитивных перекатах вдали от владений соперника и без обострения впереди. "Каспий" смело действовал первым номером на заключительной трети поля, где предписано атаковать.

Вообще в нынешнем сезоне во владении мячом подопечные Срджана Благоевича уступили лишь "Тоболу", остальных соперников превозшли. Конечно, не во всех матчах это оправдалось и решило исход в пользу "Каспия", но ради таких побед, как над "Астаной", стоит стараться и гнуть свою линию.

Бывший главный тренер "Жениса", "Тобола", "Актобе" и "Окжетпеса" Владимир Муханов в интервью YouTube-каналу Sports True, разбирая предыдущую игру "Каспия" против "Шахтера", где актауский клуб едва не преподнес сенсацию, отметил, что он в 11-м туре показал наиболее привлекательную игру.

"Команда пытается владеть мячом, правильно с точки зрения геометрии располагаются игроки центра поля. Здорово между линиями играли Еркебулан Нургалиев и Руслан Сахалбаев. Они хорошо освобождали фланги для защитников.

Уже в завершение: у ворот не хватает проникающих передач и показалось, что группа атаки немного легковесная. Где-то надо продавить. Надо добавить проникающие передачи и больше индивидуальной игры", - отметил специалист.

Победа над чемпионом, несомненно, должна добавить "Каспию" уверенности и веры в себя. Клуб сумел уйти с последнего места, спутав карты в зоне лидеров. Вполне вероятно, что во втором круге команда Благоевича сумеет преподнести еще сюрпризы. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Каспий Астана ФК Тобол ФК Актобе ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020

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