За преимуществом чемпиона. Определена символическая сборная 11-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте
представила символическую сборную 11-го тура КПЛ-2020
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При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
В списке превалируют представители "Астаны", шестикратного чемпиона страны - в последнем матче северяне разгромили
"Жетысу" - 3:0. Впоследствии семиреченцам засчитали
техническое поражение.
вратарь
: Александр Мокин ("Тобол");
В игре с "Таразом" Мокин стал примером надежности, выручая команду в сложных моментах. На его счету четыре отбитых удара и один сейв. Также страж ворот "Тобола" четыре раза удачно сыграл на выходах. Индекс действий - 250.
правый защитник
: Лука Шимунович ("Астана");
Матч против "Жетысу" Шимунович может занести себе в актив. Хорват был надежен в обороне, совершив пять удачных отборов, десять перехватов и восемь подборов. Лука выиграл 9 из 11 единоборств, в которых принял участие. Индекс действий - 263.
центральные защитники
: Жарко Томашевич ("Астана"), Урош Радакович ("Астана");
Томашевич - один из главных героев прошедшего тура. Балканский защитник был необычайно эффективен при стандартах у чужих ворот, нанеся три удара по воротам соперника, два из которых оказались результативными. Согласно статистике, Жарко выиграл 10 из 12 (83%) единоборств, совершил 12 подборов и шесть перехватов. Индекс действий - 361.
Радакович не был так опасен при штрафных, как его коллега по амплуа Томашевич, но оказался весьма надежен при обороне своих ворот. Серб не дал возможности нападающим талдыкорганской команды хозяйничать в штрафной площади. В единоборствах у него 100% показатель, также Радакович отдал 92 точных передач. Индекс действий - 280.
левый защитник
: Абзал Бейсебков ("Астана");
Бейсебеков становится лучшим на позиции левого защитника второй тур к ряду. Абзал соблюдает баланс, хорошо обороняясь у своих ворот и полезно подключаясь к атакам. В прошедшем туре он совершил 4 чистых отбора, 11 перехватов и 5 подборов, а также отличился забитым голом. Индекс действий – 299.
правый полузащитник
: Марин Томасов ("Астана");
Марин медленно набирает свои оптимальные кондиции. В прошедшем туре хорватский лидер столичной дружины отличился голевой передачей. Также Томасов в свой актив может занести три эффективные обводки, семь точных кроссов в штрафную и два отбора. Индекс действий - 286.
Опорные полузащитники
: Артем Дмитриев ("Окжетпес"), Гидеон Баа ("Шахтер");
Забить два мяча в ворота лидера чемпионата не легко, но эстонский легионер "Окжетпеса" Дмитриев сумел этого добиться. Дубль он оформил благодаря эффективной игре на стандартах. Также нужно выделить тот факт, что Дмитриев выиграл 67% всех единоборств в атаке. Индекс действий - 280.
Номинальный центральный защитник Баа в матче с "Каспием" был переквалифицирован в опорного полузащитника. На новой для себя позиции африканец не затерялся, более того, он был активен в прессинге, агрессивно сыграл в отборе (четыре удачные попытки) и одержал победы в 67% всех единоборств. Также Баа забил свой очередной гол в чемпионате Казахстана. Индекс действий - 269.
Левый полузащитник
: Алишер Сулей ("Тараз");
Сулей доставил немало проблем защитникам соперника. 24-летний хавбек часто применял свой дриблинг, совершив чеытре эффективных обводок на своем фланге, а также пять раз бил по воротам. Два раза Алишер создал моменты для взятия ворот, но оба раза партнеры по команде упускали возможность забить гол. Сулей был одним из активных на поле и заслуженно вошел в наш список лучших. Индекс действий - 275.
Нападающие
: Вагнер Лав ("Кайрат"), Абат Аймбетов ("Кайрат");
В прошедшем туре защитники команды-соперника играли против Вагнера Лава предельно сконцентрировано и аккуратно, но опытный бразилец в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, элегантно и незаметно подправив мяч в ворота "Окжетпеса" после сильного прострела с фланга. Этот гол позволил "Кайрату" уйти от поражения. Индекс действий - 276.
За счет частых ложных рывков и большого объема работы без мяча Абат доставил проблемы обороне "Окжетпеса". Он был решительно настроен на забитый гол и добился своего. Аймбетов забил свой шестой гол в сезоне и сохранил интригу в бомбардирской гонке. Индекс действий - 231.
Отметим, что сегодня, 1 октября, матчами "Астана" - "Каспий" и "Кайрат" - "Шахтер" открывается 12-й тур. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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