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"Звезда "Челси" сделал мне подарок". Чемпион мира из КПЛ сравнил "Астану" с "Кайратом" и восхитился Ротариу

Он работает с бывшим агентом Яя Туре.

"Звезда "Челси" сделал мне подарок". Чемпион мира из КПЛ сравнил "Астану" с "Кайратом" и восхитился Ротариу
Фото: ФК "Окжетпес"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник кокшетауского "Окжетпеса" Алию Абубакар в большом интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об интересе к нему со стороны "Ливерпуля" и "Лацио" в юные годы. По словам нигерийского футболиста, после победы на юношеском чемпионате мира он стал популярен на родине.

"Окжетпес" - дружная команда



- Алию, ты дебютировал в составе "Окжетпеса" в матче против "Астаны". Наверняка что-то слышал об игре чемпионов Казахстана.

- Да, конечно. Я видел "Астану" в игре против сербского "Партизана". В этой команде у меня играет друг, поэтому сам матч был интересен для меня. Видно, что в казахстанской премьер-лиге "Астана" выделяется и не просто так каждый год выступает в Лиге Европы. Было интересно сыграть против такого соперника. Проиграли – 0:2. Конечно, очень жаль было проигрывать. Тренеры настраивали нас перед тем матчем и дали полную информацию о сопернике. Мы проделали колоссальный объем работы непосредственно в процессе подготовки. Какое-то время я поддерживал форму самостоятельно, однако быстро влился в новый коллектив. Главное – верить в себя и много работать. Тогда и результаты улучшатся. Мы рады, что уже постепенно набираем очки, а я играю в основном составе. Вся борьба еще впереди. Последняя наша игра с "Кайратом" - это фантастика, ведь в нас никто не верил. И все равно мы смогли сотворить практически сенсацию.

- В команде не многие разговаривают на английском. Тем не менее, ты понимаешь своих партнеров на поле?

- Конечно. Основные слова на русском я знаю и понимаю подсказки одноклубников. К примеру, они говорят: "бить", "слева", "справа", "сзади" и так далее. Язык футбола один и за то время, что я играю в русскоязычных странах, приспособился к этим условиям. Конечно, выучить язык полностью – сложная задача для меня, однако я стараюсь прибавлять. У меня ответственная позиция и я это прекрасно осознаю. Важно занимать правильную позицию и постоянная коммуникация – значимый фактор.

- Почему ты недолго выступал в "Шахтере"?

- В июне я разговаривал со своим агентом и сказал ему, что не чувствую себя в этой команде как дома. Мы искали клуб, в котором я имел бы шанс стабильно иметь игровую практику.

- Говорят, футболисты обрадовались, когда узнали, что Вячеслав Грозный покидает команду.

- Были негативные моменты. Футболисты должны прогрессировать и прибавлять, получать новые знания от тренеров.

- В "Шахтере" у тебя были друзья – Гидеон Баа, Седрик Куаджа и Мохаммед Усман.

- Мы очень много времени проводили вместе. Смотрели матчи, играли в "фифу". И сейчас продолжаю общаться, узнаем, как дела друг у друга.

- Можешь ли сказать, что "Окжетпес" более дружная команда, чем "Шахтер"?

- Да. Здесь все помогают мне, спрашивают, нравится ли мне в команде. Это радует.

- Ты живешь в номере с бразильцем Мартинсом. Он ведь на португальском разговаривает.

- Да, он плохо говорит по-английски (смеется). Стараемся понимать друг друга.

Селюк, интерес из "Ливерпуля" и "Байера"



- Часто общаешься со своим агентом – Дмитрием Селюком?

- Да, разговариваю почти каждый день. Он узнает, как мои дела, как идет подготовка к игре. Нравится работать с ним.

- КПЛ – шанс для тебя уехать в Россию?

- Конечно. У меня был вариант с "Уралом", который интересовался мной. Я понимаю, что сейчас мне нужно набраться опыта и чаще выходить на поле, чтобы уехать в более конкурентоспособный чемпионат. Вижу, к чему нужно стремиться. Не хочу останавливаться.

- Почему ты дебютировал на профессиональном уровне в Израиле, а не на родине, в Нигерии?

- Когда мне было 17, я хотел уехать в топовый клуб. Был интерес со стороны "Байера" и "Ливерпуля". Меня заметили на одном из турниров, где я был признан лучшим защитником. Появился вариант с израильским "Ашдодом" и я решил уехать. Для старта карьеры в Европе это был вполне хороший вариант.

- Ты играл в Финляндии, Беларуси, Грузии, Тунисе, недолгое время выступал в Украине. Казахстанский чемпионат выделяется на фоне чемпионатов перечисленных стран?

- Могу сказать, что в каждой из этих стран я получил новые знания и опыт. Думаю, что ваш чемпионат на их фоне заметно выделяется. Где особенно понравилось? Финляндия, Беларусь, Грузия, Израиль, Тунис – везде я наслаждался и старался играть в хороший футбол. То же самое относится и к Казахстану, где я встретил много новых друзей.

- Однако не везде тебе удавалось играть регулярно.

- Да, разные были моменты. К примеру, когда играл в Украине, то после двух матчей у меня истекла виза. Затем я уехал, чтобы заняться ее продлением, а когда вернулся, то сменился главный тренер. Там на меня уже не рассчитывали. Агент предложил вариант с "Шахтером", но и там я пробыл совсем недолго. Рад, что сейчас выступаю за "Окжетпес" и приношу свою пользу команде.

Победа на чемпионате мира, друзья из "Лестера"



- Ты всегда играл в центре обороны?

- Да, практически всегда. Мне нравится выступать на этой позиции. Нахожусь в самой гуще событий. Центр поля? Да, доводилось играть и на этой позиции.

- Ты побеждал на юношеском чемпионате мира в составе сборной Нигерии в 2013 году. Многие из той команды пробились на топовый уровень в Европе?

- Двое сейчас играют за "Лестер" - Уилфред Ндиди и Келечи Ихеоначо. Полузащитник Айзек Саксесс выступает за "Уотфорд", а нападающий Тайво Авоньи – за "Унион Берлин", хотя принадлежит «"Ливерпулю". Не все стали звездами, однако многие выступают в европейских чемпионатах. Стал ли я звездой после чемпионата мира в Нигерии? Возможно (смеется). Когда приехал на родину, то слышал, как меня постоянно окликали и приветствовали.

- После юношеского чемпионата мира появились ли новые предложения?

- "Лацио" и все тот же "Байер". Плюс "Ливерпуль". Я не мог самостоятельно принимать решение, все зависело от моей семьи. Наверное, на тот момент было рано уезжать туда. Я верю, что всего можно достичь, если много работать. Не все еще потеряно.

- Знаком ли ты со звездами сборной Нигерии? В вашей стране всегда было множество известных футболистов, которые играли и продолжают феерить в топовых европейских клубах.

- Когда я был молодым, то общался с Джон Оби Микелом, играющим сейчас за "Сток Сити". У нас был общий друг. Джон - простой парень. Как-то в отеле даже подарил мне свои обувь и майку, когда находился в расположении сборной Нигерии. Для Оби Микела - пустяки, но для меня это был просто невероятный день. Его потрясающая карьера – мотивация для меня. Он доказал, что в футболе всего можно достичь.

"Кайрат", Ротариу и Боровое



- Для центрального защитника ты еще достаточно молод. Хотел бы в ближайшем будущем после "Окжетпеса" оказаться в каком-то из двух больших клубов Казахстана – "Кайрате" или "Астане"?

- Я играл и против "Астаны", и против "Кайрата". Это высокий уровень, к которому нужно стремиться. Видел их матчи еще до приезда в Казахстан. Мне больше импонирует "Кайрат", если сравнивать эти команды.

- Но ты помнишь неудачный опыт твоего друга Гидеона Баа в клубе из Алматы?

- Да-да. У меня был похожий случай, когда я не знал, почему не играю, хотя много работал. Думаю, все равно "Кайрат" - большой клуб в Казахстане.

- Ты уже достаточно сыграл в КПЛ. Мог бы назвать лучшего иностранного футболиста в нашем чемпионате?

- Не могу сказать, что знаю всех игроков в чемпионате Казахстана. Но по игре с "Астаной" запомнил их "девятку" (Дорин Ротариу – прим. Vesti.kz). Он быстрый и креативный игрок, против которого сложно было играть. Очень сильный футболист Жереми Манзорро, с которым я выступал в "Шахтере". Конечно, в большом порядке и бразилец Вагнер Лав.

- А казахстанского футболиста мог бы назвать?

- В "Кайрате" запомнился один игрок. Я так полагаю, что он - казахстанец. Очень умный и где-то даже простой. Имени, правда, не знаю (вероятно, речь идет об Айболе Абикене – прим. Vesti.kz).

- Этот год в Казахстане – первый для тебя. Основное время ты проводишь в Алматы – сначала с "Шахтером", а затем и с "Окжетпесом". Регионы тоже наверняка успел увидеть и составить свое мнение?

- Алматы – красивый город и удобный для жизни. Здесь очень тепло, комфортно. Видел Костанай и Кокшетау. Небольшие города, но очень приятные. Боровое? Нет, туда пока не доводилось ездить, хотя я знаю, что это рядом с Кокшетау.

- Ты не женат. Для нигерийцев это нормальное явление – быть холостым в твоем возрасте?

- Сейчас для меня карьера в приоритете. Я очень часто меняю страны и города. Для семейного человека такой уклад жизни не был бы комфортен. У меня раньше была девушка. Сейчас я, можно сказать, живу и наслаждаюсь футболом. Ставлю цель – как можно лучше играть за нынешнюю команду и помочь ей. Я – верующий человек, поэтому перед матчами молюсь, а после игр благодарю Бога. Многое зависит и от меня, поэтому тренируюсь и решаю поставленные задачи.

- Твои родные и родственники живут в Нигерии?

- Да. Старший брат живет и работает в Финляндии. Возможно после карантина родные прилетят ко мне, в Казахстан.

24-летний Абубакар в текущем сезоне КПЛ сыграл пять матчей за "Окжетпес" и один – за "Шахтер". Ранее он выступал за украинский "Олимпик", белорусский "Слуцк", финские "Кеми" и "КуПС", грузинскую "Дила Гори", тунисский "Бизертин" и израильский "Ашдод".

В 2013 году Абубакар в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет). На том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финальную игру с Мексикой.

Фото: ФК "Олимпик" (1), ПФЛК (2, 4), fifa.com.

 

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Метки:
Окжетпес ФК КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Челси

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