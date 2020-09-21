Казахстанский футболист подпишет контракт с испанским клубом

Воспитанник казахстанского футбола Дмитрий Бачек
перейдет в испанский клуб "Побленсе"
. О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает "РБ-Спорт Казахстан"
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Лидер молодежной сборной Казахстана по окончании сезона 2019 года покинул родной "Шахтер"
из Караганды. После этого он оставался без клуба и из-за отсутствия игровой практики на сентябрьские отборочные матчи казахстанской молодежки не вызывался.
Напомним, что перед началом 2020 года Бачек проходил просмотр в "Хайдуке"
из Сплита, но хорваты не успели заявить его до закрытия трансферного периода.
Ранее 19-летним казахстанцем интересовался немецкий "Штутгарт"
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"Побленсе" выступает в Сегунде B чемпионата Испании (третий по силе дивизион).
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