"Кызыл-Жар СК" объявил о переходе двух футболистов

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Российский нападающий Руслан Корян и украинский защитник Артем Барановский официально стали игроками петропавловского "Кызыл-Жара СК".
Корян в 2005 году подписал контракт с "Олимпиком". С 2006 года играл за третью команду киевского "Динамо", после чего перешел в "Сочи-04". В 2009 году играл в Словакии за клуб ДАК 1904. В 2010 году вернулся в Россию, защищал цвета "Мордовии" и ростовского СКА. В 2012 году подписал контракт с "Лучом-Энергией". Стал вместе с командой победителем зоны "Восток" второго дивизиона и обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2015 года пополнил ряды ташкентского "Локомотива". Позже вернулся во Владивосток. В январе 2016 года пополнил ряды клуба "СКА-Энергия". Футболист последний сезон провел в ФК "Факел", за который сыграл 15 матчей и отличился двумя забитыми голами.
Барановский - воспитанник донецкого "Металлурга". Свою профессиональную карьеру начал в 2007 году в футбольном клубе "Титан", также у себя на родине выступал за такие команды, как "Металлург", "Сталь" и "Олимпик". В чемпионатах и Кубке Украины провел 124 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.Два сезона 28-летний защитник провел в клубе "Истиклол" из Таджикистана.
Прошлый сезон воспитанник донецкого футбола провел в карагандинском "Шахтере", приняв участие в 34 играх в футболке клуба, отличившись в них одним забитым мячом.
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