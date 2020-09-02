Вангер Лав после дубля за "Кайрат" вошел в символическую сборную тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана определила символическую сборную седьмого тура премьер-лиги сезона-2020.Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.Российский голкипер петропавловцев помог команде одержать важную победу в игре против "Каспия". Страж ворот выручил своих товарищей в нескольких безнадежных моментах. В его активе два сложных сейва и пять удачных выходов из ворот. Индекс действий - 269.Амирсеитов в очередной раз становится лучшим на своей позиции. В игре с "Тоболом" первый гол был забит после его активных действий - Ильяс нанес неожиданный удар по воротам соперника и заставил ошибиться Игоря Шацкого, а партнер по команде добил мяч в ворота. К тому же он был непроходимым в обороне. Амирсеитов пять раз удачно сыграл в отборе, сделал 15 перехватов и пять подборов. Индекс действий - 285.Вины Малого в пропущенных голах "Тобола" нет. Сергей был лидером обороны и показал хорошие статистические показатели: он отдал 87 процентов точных передач, выиграл 81 процент единоборств в обороне, сделал семь перехватов и шесть подборов. Также Малый забил гол. Индекс действий - 327.Вклад Дугалича в победу алматинской команды велик. Оборона, возглавляемая сербом, не позволила атаке соперника хозяйничать в штрафной "Кайрата". Раде сделал 12 перехватов и пять подборов, отдал 89 процентов точных передач. Индекс действий - 292.Стабильная и качественная игра Суюмбаева - показатель его высокой квалификации. Гафуржан отыграл очередной классный матч против своей родной команды. Привычно для всех он был активен в атаке и надежен в обороне. В этом туре он оформил очередной в карьере ассист. Индекс действий - 283.Асхат в очередной раз становится "виновником" поражения "Тобола" в очных противостояниях с "волками". Тагыберген, как и полагается вожаку стаи, руководил игрой своей команды, а во второй половине матча подарил болельщикам "Кайсара" невероятный по красоте забитый гол и три очка. Индекс действий - 283.Томасов был активен и старался за счет индивидуальных действий принести пользу своей команде. На счету хорвата семь удачных обводок, девять ударов по воротам и 22 передачи в штрафную. Индекс действий - 314.Атаку нынешнего "Тараза" теперь тяжело представить без этого техничного португальца. От Тони исходит креатив в атаке. В игре с "Астаной" Сильва несколько раз опасно угрожал воротам Ненада Эрича, во втором тайме он добился своего и переиграл столичного голкипера. В этой встрече Тони нанес по воротам шесть ударов, три из которых пришлись в створ. Индекс действий - 280.Африканец открыл счет в игре с "Тоболом". В целом он был активен в атаке и не давал спокойно вздохнуть своему оппоненту на фланге. Не забывал Режиналдо и помогать защитникам. Артур два раза за игру бил по воротам, сделал одну ключевую передачу и три раза эффективно сыграл в обороне. Индекс действий - 253.В этом туре Абат был нацелен на ворота и решительно настроен забить гол. За счет хорошего взаимопонимания с Вагнером Лавом ему удалось пополнить свой бомбардирский запас. Индекс действий - 277.Крутой футбольный перфоманс от Вагнера ждали с момента его перехода в казахстанский чемпионат. В игре с "Ордабасы" опытный бразилец показал свой уровень, два раза оказавшись в нужном месте в нужное время. Как итог, на его счету дубль. В свой актив он может занести и голевой пас на Абата Аймбетова. Два гола плюс ассист помогли ему стать лучшим атакующим игроком в седьмом туре. Индекс действий - 337.