"Мы были опустошены после победы над "Астаной". Бабаян назвал виновных в поражении "Тобола" от "Кайсара"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян
прокомментировал поражение от "Кайсара"
(1:2) в рамках седьмого тура казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит официальный сайт костанайского клуба.
- Мы сегодня увидели абсолютно другую команду. Мы были полностью опустошены. После победы над "Астаной" мы много говорили о том, что такие матчи забирают много эмоций. Команда должна уметь быстро перестраиваться на следующий матч после важных побед. Конечно, все это приходит с опытом. Физически мы восстановились, но в эмоциональном плане были проблемы – это было видно. Не хватило эмоций.
Ни в первом, ни во втором тайме мы не играли в свой футбол. Было много ошибок, много потерь. Мы не играли на своем уровне, сами себе все усложнили после пропущенного мяча. Не скажу, что "Кайсар" играл супер. Первый гол, конечно, это ошибка вратаря, но все ошибаются. Важно, что мы делали потом, как мы пытались развернуть игру. Какое-то время был определенный контроль, но тот футбол, который мы хотели и должны были показать – мы не показали.
Сравняли счет ближе к 65-й минуте, но затем почти сразу пропустили дальним ударом с 30 метров в девятку. Конечно, потом бросились отыгрываться, были определенные шансы, но, к сожалению, сегодня мы, наверное, не заслужили победы. Команда, которая ставит задачи бороться за медали, должна играть по-другому. Конечно, мы еще должны расти как команда, нам нужно прибавлять, у нас новый коллектив. Но таких матчей как сегодня быть не должно. Мы должны извлечь урок, сделать правильные выводы. Важно сделать следующий шаг в предстоящих матчах, чтобы видеть, что команда развивается. Эту игру нужно проанализировать и быстрее забыть. Мы сегодня были не похожи на себя, это была не та команда, которая играла с "Астаной" и в предыдущих матчах. Да, мы можем какой-то матч проиграть, но мне абсолютно не понравилось, как мы двигались, какая у нас была тактическая дисциплина, как мы реагировали на многие моменты.
- Какова ситуация по травмированным? Когда все футболисты будут в строю?
- У нас Асранкулов травмирован, ему нужна еще неделя, чтобы начать тренироваться. Есть у нас Себаи, который провел две тренировки и абсолютно не готов. Руслан Валиуллин тоже был травмирован и только приступил к тренировкам. У Петроса Аветисяна травма голеностопа, которую он получил в последней игре, он пропустит пять-шесть дней. Те футболисты, которые присоединились к нам позже – наши новички Манзорро и Фонсека. Они давно не играли и это сказалось, пока что все 90 минут они не выдерживают.
- Впереди пауза на игры сборных. Как команда будет готовиться к продолжению чемпионата в этот период?
- Сейчас отдохнем четыре-пять дней, легионеры поедут домой, сборники - в свои национальные команды. Легионеры больше семи месяцев не были дома - это тоже большая проблема. В психологическом плане очень сложно, им тоже нужно немного разгрузить голову, побыть с родными. Затем соберемся в Алматы и будем продолжать подготовку к следующим матчам.
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