Шадиев высказался о вылете "Астаны" из ЛЧ, увольнении Билека и нашел общее с "Барселоной"

Ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев
дал интервью KazFootball.kz
, в котором прокомментировал вылет "Астаны"
из Лиги чемпионов,
поражение от "Тобола"
(0:2), увольнение Михала Билека
и поделился мнением о возможных вариантах решения проблемы столичного клуба.
– Меня удивило поражение "Астаны". Нужно отметить, что "Тобол" выглядел неплохо, показал хорошее движение, реализовал свои моменты. Удивило то, что столичная команда сыграла невыразительно, так же, как с "Динамо-Брест". Было ощущение, что у футболистов глаза не горели. При этом в матче у "Астаны" были моменты, но не успевали в обороне, ошибались.
– На ваш взгляд, как футбольного человека, в чем кроется главная проблема нынешней "Астаны"?
– Конечно, тяжело судить, не владея всей ситуацией. Но, на мой взгляд, в "Астане" идет смена поколения, ушли лидеры из команды – Кабананга, Аничич, пока не играет Эрич, постоянно травмирован Логвиненко, Томасов не показывает того футбола, который он показывал в позапрошлом и прошлом годах. Сейчас смотрю на команду, такое ощущение, что желание играть есть у Маевского, Шомко, Барсегяна, а остальным чего-то не хватает. Возможно, команда не готова физически, сказалась пауза, связанная с пандемией, все-таки в марте команда играла и давала результат.
– И все-таки, на ваш взгляд, у этой "Астаны" насколько велики шансы вернуться в борьбу за золото?
– Шансы большие. Нельзя делать выводы о шансах на чемпионство по двум играм. "Астана" за последние пять-шесть лет стала лицом казахстанского футбола, все равняются на команду. Я всегда с завистью смотрю на "Астану", к вам приезжают такие команды, как "Атлетико", "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Динамо" Киев, мы в Алматы пока не видели соперников такого уровня. Можно сказать, в последние годы "Астана" нам дарит большой футбол. Но в футболе бывает такое, что шесть-семь лет и нужно обновление. Вот пример "Баварии", они перезагрузились, сейчас "Барселона" буксует и их ждет перезагрузка. В "Астане" также было очень сильное поколение, команда была уверена в себе, выходили с игровой дисциплиной, играли с позиции силы. Понятно, что раньше было другое руководство, сейчас пришел Михаил Гурман, он также выстраивает команду, строит новый коллектив. Но футболисты должны понять, что если вышел на поле, то настроение, претензии, обиды должны оставаться в раздевалке. Понятно, что это тяжело, но ты сам выбрал эту профессию. Плюс к этому против "Астаны" всегда все настраиваются как на последний бой! Думаю, что еще будет все нормально! Сейчас в руководстве футбольные люди, тот же Гурман, Кайназаров – это люди, которые за своими плечами имеют богатый игровой опыт. Сейчас важно не поддаваться панике, сесть с ребятами, может, по-мужски поговорить, понять в чем проблема, и решить ее. Я не вижу большой проблемы в том, что проиграли "Тоболу", еще почти весь чемпионат впереди. Но нужно прибавить тем, кто сейчас есть в составе. У команды есть богатый опыт, есть квалификация, у "Астаны" всегда сильная команда, но сейчас чего-то не хватает, какой-то искры. Возможно, смена главного тренера поможет разжечь эту искру.
– Вот как раз вопрос о смене тренера. Поможет ли это команде?
– Смена тренера – это всегда встряска для команды. Зная Михаила Ильича, понимаю, что это было взвешенное решение, которое в первую очередь направлено на желание помочь команде. Я уверен в "Астане", команда выйдет на свой уровень. Но нужно ребятам собраться. Подбор футболистов очень хороший: Ротариу, Сигурьонссон, Шомко, Томасов, Постников – они все играющие, но мне кажется, они сейчас не готовы на сто процентов. Если команда соберется, сделает правильные выводы, то через три-четыре игры мы снова увидим прежнюю "Астану". Надеюсь, что пауза на игры сборных пойдет на пользу, как минимум успеют восстановиться травмированные.
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