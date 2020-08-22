Мы взяли очень важные три очка, идем дальше - хавбек "Астаны" о победе над "Окжетпесом"

Полузащитник "Астаны" Дидар Жалмукан
поделился эмоциями от победы над "Окжетпесом"
(2:0) в пятом туре казахстанской премьер-лиги.
В той игре Жалмукан вышел на замену во втором тайме и забил второй гол в ворота кокшетаусцев.
- Игра была тяжелой для обеих команд, так как был большой перерыв в чемпионате. Но думаю, пара матчей - и команды войдут в игровой ритм!
- Ты вышел на замену при счете 1:0. Тяжело ли было войти в игру?
- Всегда тяжело выходить со скамейки, но я очень рад, что все так сложилось, удалось забить. Мы взяли очень важные три очка, идем дальше!
- Сейчас матчи проходят без болельщиков. Насколько тяжело играть при пустых трибунах?
- Футбол всегда был для болельщиков, поэтому каждый футболист скажет, что без них сложно и скучно! Но мы чувствуем поддержку наших фанатов даже на расстоянии.
- Сегодня ты, как и вся команда, вышел на поле в особенных футболках. Что это значит для тебя?
- Команда хотела поддержать врачей, поэтому даже те игроки, которые выходили на замену во втором тайме, посчитали своим долгом в такой сложной ситуации в стране поддержать акцию, тем более у меня близкий друг - врач. Мы ценим тот титанический труд, который проделали врачи в борьбе с болезнью.
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