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"Астана" нарушила регламент КПЛ в матче с "Окжетпесом"?

Игра завершилась победой столичного клуба.

"Астана" нарушила регламент КПЛ в матче с "Окжетпесом"?
Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Футболисты "Астаны" провели матч пятого тура против кокшетауского "Ожетпеса" (2:0) в специальных футболках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб решил поддержать акцию "Біз біргеміз" и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz. 

Но вот интересная деталь. По ходу игры футболисты "Астаны" были замечены в разных комплектах. У кого-то на груди красовалось красное сердце в честь акции, а у других - привычный вариант со спонсором.

"Видимо, чтобы не играть в мокрых майках, переоделись во второй комплект. Однако те, кто затем выходил на замену, были в "Біз біргеміз". Это про единство в это сложное время. Но единства, по сути, из-за этого и не получилось. Одни с генеральным спонсором на майках, другие с сердечком. Чистый колхоз", - написал журналист Айдын Кожахмет.

Пока неизвестно, будут ли применены по отношению к "Астане" штрафные санкции.

Вот выдержки из регламента КПЛ:

6.8. На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.
Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке
письменно согласованы с Руководством ПФЛК.

6.13. Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и
требованиям настоящей статьи, к матчу Чемпионата не допускаются.

 

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Метки:
Астана ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020

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