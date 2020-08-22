Я назвал Косовича черногорским Пирло, он и забил два гола - Раде Дугалич

Сербский защитник "Кайрата"
Раде Дугалич поделился эмоциями после победного матча с "Тоболом"
в пятом туре казахстанской премьер-лиги и рассказал, как они шутят с одноклубником Небойшей Косовичем.
В той игре Дугалич забил гол, а Косович оформил дубль со штрафных.
- Раде, поздравляю с победой и забитым голом! Какие эмоции испытываешь?
- Спасибо за поздравления! Эмоции хорошие. Самое главное сейчас - хорошо восстановиться и подготовиться к следующему матчу, а эту игру уже нужно забыть. Готовимся дальше, нас ждет хороший матч в Лиге Европы. Желаю, чтобы наши болельщики поддерживали нас еще больше. Жаль, что они сейчас не могут приходить на игры, но все равно, мы ждем большой поддержки! Только вместе мы достигнем наших целей.
- В комментариях на нашей странице Instagram ты часто шутишь над Небойшей. В прошлый раз ты написал, что его на Родине называют Косович-Пирло. Как будешь называть его теперь, после дубля со штрафного?
- С Небо мы так и в жизни шутим. Instagram не исключение. Вот, я назвал его черногорским Пирло, он и забил два гола, как Андреа в лучшие времена. Надеюсь, он останется Косовичем-Пирло.
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