Две команды и один тренер. Почему "Астана" хочет сменить Билека

"Астана"
близка к расставанию с главным тренером Михалом Билеком
, который может покинуть свой пост в ближайшие дни. Корреспондент Vesti.kz
коротко анализирует, по каким причинам обрывается союз столичного клуба с чешским специалистом.
Так вышло, что матч с белорусским "Динамо-Брестом" стал детонатором, который вскрыл все сложности между "Астаной" и главным тренером. Билек был и остается крайне органичен на посту тренера сборной Казахстана, но его назначение в "Астану" изначально казалось рискованным решением.
Столь громкий вылет из Лиги чемпионов сильно повлиял на положение чеха в клубе, но определяющим в судьбе Билека стали другие факторы. Слухи о том, что тренер не нашел полного взаимопонимания с коллективом, близки к правде, но, вероятно, никаких открытых конфликтов нет - возможно, игроки просто недостаточно доверяют Билеку. В работе сборной тесная и каждодневная коммуникация с игроками не требуется, поэтому у чеха не возникало подобных проблем с национальной командой.
К слову, именно сборная Казахстана является камнем преткновения для "Астаны". После того, как в УЕФА подтвердили, что осенний этап Лиги наций все-таки состоится, для "Астаны" это стало очередным сигналом, что Билек не сможет справиться сразу с двумя командами, в таком сверхплотном календаре и с по-прежнему амбициозными задачами.
Вероятность того, что Билек покинет "Астану" сразу после матча с "Окжетпесом" очень высока. Очевидно, что в таком положении клубу нужен тренер, который сразу готов наладить связь с командой (то есть, скорее всего, русскоязычный) и решать задачи (победа в чемпионате, выход в групповой этап ЛЕ) без раскачки.
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