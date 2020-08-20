Не сумевший вернуться в Казахстан легионер "Тараза" подписал контракт с новым клубом

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Бывший игрок "Тараза" австрийский нападающий Нильс Цатль вернулся на родину.
28-летний форвард подписал контракт с клубом "Флоридсдорфер" из второй лиги. В прошлом сезоне команда заняла лишь 14-е место из 16-ти.
"Я счастлив, что возвращаюсь в Австрию и могу проявить себя здесь, в "Флоридсдорфере". Я до сих пор знаю здесь некоторых. Здорово, что команду тренирует Мирон Муслич - мы с ним играли вместе в сезоне-2010/11, и это определенно сыграло свою роль в подписании мной контракта", - сказал Цатль.
Сезон-2020 Цатль начал в "Таразе" и провел два в КПЛ, в которых забил один гол и отдал одну передачу. На время карантина форвард улетел в Австрию, однако въехать обратно в Казахстан не смог из-за закрытия границ. В итоге стороны приняли решение расторгнуть контракт.
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