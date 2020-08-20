Переход в "Окжетпес" - это мой шаг для возвращения в сборную Казахстана - Григорий Сартаков

Защитник "Окжетпеса" Григорий Сартаков
в интервью пресс-службе клуба рассказал о переходе в кокшетауский клуб, целях в новом сезоне и желании вернуться в сборную Казахстана.
25-летний левый защитник остался без клуба после того, как павлодарский "Иртыш"
снялся с премьер-лиги из-за финансовых проблем.
– Так уж сложилось, что после снятия "Иртыша" с чемпионата пришлось искать другие варианты. Сразу же первым откликнулся "Окжетпес". Приехал, поговорил с тренерами и руководством. На меня они произвели хорошее впечатление. Согласились пойти навстречу, приняли как родного. Тем более, что после травмы мне нужно наконец-то набрать необходимые кондиции, за что я очень благодарен директору Ерлану Ботембаеву, спортивному директору Ержану Джамбирову и главному тренеру Андрею Карповичу.
– Ранее что знали про "Окжетпес" и сам Кокшетау?
– У меня в этом клубе играли и продолжают играть друзья уже много лет. В Кокшетау хороший и уютный стадион. Думаю, и болельщики очень любят футбол. Город похож на Павлодар погодой, менталитетом, поэтому проблем с адаптацией не было. Коллектив дружный, атмосфера царит приятная. Тренерский штаб грамотно выполняет свою работу, ну а мы постараемся сделать все, чтобы занять место в таблице как можно выше. Главное - сплоченность.
– Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?
– В этом году, как уже сказал, надо полностью адаптироваться на поле, почувствовать и напряжение, и нагрузку. Конечно, ставлю цель – побольше практики, как и любой другой футболист. Чувствую, что способен прибавлять и приносить пользу команде.
– Долгое время вы восстанавливались после полученной травмы. Как сейчас обстоят дела со здоровьем?
– Со здоровьем все хорошо. Я полностью оправился от повреждения, слава Богу. Спасибо моей семье, друзьям, родным за то, что были рядом, помогали и верили. Особая благодарность врачам и реабилитологам за проделанную огромную работу.
– Можно ли сказать, что переход в "Окжетпес" – это шаг для возвращения в сборную Казахстана, куда вы привлекались три года назад?
– Да, конечно. Могу сказать, что в "Окжетпесе" все начинается заново, с чистого листа.
Свою карьеру Сартаков начинал в семейском "Алтае", куда был отдан в аренду павлодарским "Иртышом". Вскоре перспективный футболист вернулся в родной клуб и защищал его цвета на протяжении трех сезонов. Также два сезона Сартаков отыграл в "Тоболе", где завоевал "бронзу" КПЛ-2018. В начале 2019 года он покинул костанайцев по завершении контракта, чтобы пройти полную реабилитацию после получения тяжелой травмы.
22 марта 2017 года дебютировал за сборную Казахстана в поединке против Кипра. Также Сартаков имеет на счету 26 игр за "молодежку".
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