Опубликован календарь матчей еще двух туров КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала календарь матчей ближайших туров премьер-лиги на период с 18 по 30 августа 2020 года.
Четвертый тур
Все матчи пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" на закрытых стадионах без зрителей. Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
18 августа (вторник)
"Каспий" – "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Жетысу" – "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00
"Тараз" – "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 21:00
19 августа (среда)
Шахтер – Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00
Пятый тур
21 августа (пятница)
"Ордабасы" – "Каспий", стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" – "Тобол", стадион Центральный, 19:00
22 августа (суббота)
"Астана" – "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Кайсар – Жетысу", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" – "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00
Шестой тур
25 августа (вторник)
"Тобол" – "Астана", УТБ Талгар, 17:00 * перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021
26 августа (среда)
"Тараз" – "Окжетпес", стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00
"Каспий" – "Кайсар", стадион Жас Кыран, 20:00
27 августа (четверг)
"Жетысу" – "Кызыл-Жар СК", УТБ Талгар, 16:00
Седьмой тур
29 августа (суббота)
"Кайсар" – "Тобол", стадион Центральный, 18:00
"Окжетпес" – "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00
30 августа (воскресенье)
"Ордабасы" – "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00
"Астана" – "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" – "Каспий", стадион Жас Кыран, 20:00
Перенесены на неопределенный срок матчи:
"Тобол" – "Астана", матч четвертого тура * в случае участия ФК "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021.
"Кайрат" – "Астана", матч шестого тура
"Тобол" – "Ордабасы", матч шестого тура
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