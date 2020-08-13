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"В Сербии чемпионат Казахстана всегда на слуху". Легионер - о карантине в Актау, смене клуба и совете молодому казахстанцу в Европе

Он также сравнил КПЛ с чемпионатами Украины и Сербии.

"В Сербии чемпионат Казахстана всегда на слуху". Легионер - о карантине в Актау, смене клуба и совете молодому казахстанцу в Европе
Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Украинский полузащитник "Окжетпеса" Тарас Бондаренко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему решил уйти из "Каспия", а также дал совет молодому казахстанцу Изату Кулжанову, играющему в Сербии. 27-летний футболист четыре года отыграл в этой стране.

- Тарас, как возник вариант с "Окжетпесом"?
- Все просто. Со мной связались люди из клуба и сказали, что тренерский штаб заинтересован в моих услугах. Дальнейшие переговоры прошли очень легко, и мы быстро договорились с "Окжетпесом". Клуб из Кокшетау сработал профессионально. Осталось только играть и приносить свою пользу новой команде.



- Было ли сожаление от того, что вы ушли из "Каспия", где хоть и сыграли мало, но стали одним из лидеров команды?
- Скрывать не буду: мне было очень жаль покидать "Каспий". Со многими пацанами сложились очень хорошие отношения. Сожалею, что клуб в таком положении и приходится отпускать легионеров. Но в команде остались очень высококвалифицированные футболисты и тренерский штаб, которые, я уверен, доставят проблем любому сопернику в чемпионате.

- Как проводили карантин, начиная с марта? Летали куда-нибудь: на Украину или в Сербию?
- Без слез и не вспомнишь (смеется). Сидели ровно, так сказать, и не дергались. Каждые две недели ждали, что вот-вот возобновится чемпионат. Хорошо, что буквально за неделю до карантина прилетела жена, и поэтому по сравнению с другими ребятами мне было заметно легче. Не представляю, как выдержали те же сербы без родных почти полгода. Мы же никуда не летали и просто ждали, когда все это закончится.

- Актау чем-то удивил? Как вам город?
- Море, конечно, восхитительное. Актау - хороший город, который стремительно развивается. Правда, да простят меня актаусцы, для меня отсутствие зелени - это большая проблема. Но, как я понимаю, эта проблема постепенно решается.

- В "Каспии" было много сербов. Быстро сдружились с коллективом в команде?
- Да. На самом деле, еще раз повторюсь, что в "Каспии" отличный коллектив, и даже если бы там не было сербов, то сдружиться с этим коллективом не составило бы труда. Могу сказать, что в команде я нашел очень хороших друзей.



- Насколько свободно вы разговариваете на сербском, учитывая, что несколько лет играли в этой стране?
- Пожалуй, я знаю сербский даже лучше, чем украинский.

- С кем-то из известных ныне в Европе игроков в Сербии пересекались?
- Да вроде бы нет. Могу только сказать, что молодой Лазар Ранджелович, который уже год находится в греческом "Олимпиакосе", я уверен, будет достаточно яркой звездой в европейском футболе в ближайшем будущем. С ним я играл один сезон в "Радничках".

- Есть ли знакомые футболисты в чемпионате Казахстана? Советовались ли с кем-то, прежде чем подписать контракт с "Каспием"?
- С Женей Ткачуком из "Шахтера" мы вышли из одной футбольной школы в Запорожье. Играл в Сербии с Миланом Стояновичем, с которым теперь вновь буду в одной раздевалке. Но не могу сказать, что я с кем-то советовался. В Сербии казахстанский чемпионат всегда на слуху и все про него знают. Поэтому не было особых сомнений при выборе - ехать или не ехать в Казахстан.

- Удивительно, что вас не вызывали в сборную Украины, хотя в Сербии стабильно играли в двух клубах. Звонки из сборной были?
- Это было бы лукавство с моей стороны - говорить про сборную. Я достаточно адекватно могу оценить уровень сборной Украины и было бы глупо ждать такой звонок. Очень понравилось, как по этому поводу высказался Иван Петряк, выступающий в Венгрии (скидывает ссылку - прим. Vesti.kz). Он сказал, что адекватно слабее Коноплянки, Ярмоленко, Марлоса. Цитирую: "Бывает, люди 14 раз попали по мячу и сразу: "Я хочу играть в сборной, жду вызова". Есть же такие интервью. Я там был уже много раз и понимаю: ну куда мне там ехать?". И это говорит человек, который играет на действительно очень высоком уровне. Что же тогда говорить обо мне?

- Вы играете на нескольких позициях. А где удобней всего?
- Комфортней всего играть на позиции центрального защитника. Однако нет проблемы отыграть там, где посчитает правильным меня использовать тренер.



- 19-летний казахстанский футболист Изат Кулжанов перешел в клуб первой лиги Сербии - "Раднички" (Пирот). Есть ли смысл ехать в эту страну в раннем возрасте? Что дает молодому футболисту Сербия?
- В Сербии есть одно неоспоримое преимущество для молодых футболистов. Там очень развита так называемая лестница, по которой молодежь может взбираться от низших лиг в высшую. И дело только за тобой. Тренируйся, играй, делай все, что в твоих силах, и там найдется место для всех футболистов. В Сербии ты не испытываешь недостатка в командах.

- Как думаете, почему "Астана" приглашает в линию обороны в основном балканцев? Там хорошая школа для защитников? Вот и Урош Радакович пришел в команду. Такая же практика существует и в других командах КПЛ.
- На этот вопрос у меня ответа нет, потому что мне казалось, что в Сербии акцент скорее на атакующих креативных футболистах, а не на оборонительных. Но, наверное, мне просто показалось.

- Чемпионат Казахстана можно сравнить с чемпионатами Украины и Сербии?
- Украинский чемпионат я не могу ни с чем сравнивать, потому что там я не играл вообще. Большую часть своей карьеры я провел в Сербии. А про казахстанский я смогу сказать хотя бы после одного полноценно сыгранного сезона. Не хотелось бы говорить для того, чтобы просто что-то сказать.

Бондаренко в трех матчах за "Каспий" забил один гол, огорчив "Астану" (2:3). До Казахстана в его карьере были сербские "Раднички" из Ниша и "Металац", а на родине он защищал цвета запорожского "Металлурга", "Полтавы" и "Авангарда" из Краматорска.

 

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Метки:
Окжетпес ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Каспий

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