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Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником

Он не провел ни одного официального матча за команду.

Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником
Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Белорусский защитник Терентий Луцевич покинул петропавловский "Кызыл-Жар СК", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Луцевич перешел в "Кызыл-Жар СК" в январе. За петропавловский клуб не провел ни одного официального матча.

Последним клубом Луцевича был "Гомель", который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.

До "Гомеля" Луцевич играл на родине за "Торпедо-БелАЗ", "Гранит", "Береза-2010", "Витебск" и минское "Динамо", а в Узбекистане - за "Нефтчи" из Ферганы.

 

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Метки:
Кызыл-Жар СК Футбольные трансферы КПЛ-2020 Беларусь

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