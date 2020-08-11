"Я был в Казахстане в 2010 году". Сербский футболист с опытом игры в Италии прокомментировал трансфер в "Астану"

Сербский новичок "Астаны" Урош Радакович
в интервью официальному сайту
чемпионов Казахстана прокомментировал свой трансфер.
Защитника клуб подписал
на правах аренды до конца года - права на трансфер Радаковича принадлежат чешской "Спарте". В новой команде он получил четвертый номер.
- Я перешел в "Астану", потому что это титулованный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Ну и конечно, переход в "Астану" - это шанс сыграть в Лиге чемпионов, что является мечтой любого футболиста, - отметил Радакович.
- Что ты знал о Казахстане до своего перехода?
- Если честно, я не слишком много знаю о вашей стране, но я был в Астане в 2010 году с юношеской сборной Сербии (на Кубке Президента РК), мы играли на "Астана Арене". Мне очень понравился город.
- Был ли ты знаком ранее с кем-то из "Астаны"?
- Лично я не знаю никого. Но я успел поговорить с Ненадом Эричем, он мне рассказал очень много хорошего про клуб, про атмосферу в команде. Для меня хорошо, что есть игроки с Балкан, это позволит мне легче адаптироваться. Думаю, они мне помогут с этим.
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- В "Оренбурге" ты играл вместе с экс-форвардом "Астаны" Джордже Деспотовичем, он рассказывал что-то про клуб?
- Действительно, я играл вместе с Деспотовичем, мы говорили об "Астане", он рассказывал, что это хороший клуб, где хорошо организована работа, создаются все условия, работают люди, которые всегда готовы тебе помочь. Об "Астане" он рассказал много всего хорошего.
- Что ты ожидаешь от выступления за "Астану"?
- Думаю, что мои ожидания совпадают с ожиданиями клуба, я хочу выигрывать трофеи и попробовать свои силы в групповой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы. В этом году это будет сделать очень сложно, но надеюсь, что это окажется нам по силам. Будем идти игра за игрой к своей цели.
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26-летний Радакович прошедший сезон провел в аренде в российском "Оренбурге", за который забил один гол в 15 матчах. Ранее в его карьере также были чешская "Сигма", итальянские "Новара" и "Болонья" и сербский "Пролетер".
В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.
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