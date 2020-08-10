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Первый трансфер "Астаны" и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ

Один клуб никак не проявил себя на рынке.

Первый трансфер "Астаны" и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ
Урош Радакович. Фото: ФК "Оренбург"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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9 августа закрылось летнее трансферное окно в Казахстане. О последних переходах игроков рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" на флажке отметилась приглашением первого новичка за летнее межсезонье, не считая вернувшихся из аренды футболистов. Им стал 26-летний сербский защитник Урош Радакович, которого северяне до конца года арендовали с правом выкупа у пражской "Спарты". Прошедший сезон легионер провел в аренде в российском "Оренбурге", в котором был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. В июле рыночная стоимость Радаковича, по данным Transfermarkt, выросла с 950 тысяч евро до одного миллиона.

При этом столичный клуб отправил в аренду в "Кайсар" 20-летнего игрока молодежной сборной Казахстана Динмухамеда Кашкена. Кроме того, кызылординцы перед стартом в Лиге Европы подписали бывшего 31-летнего сербского полузащитника "Каспия" Александра Станисавлевича. Наверное, главный тренер "волков" Стойчо Младенов хотел бы видеть в команде более сильных исполнителей, но в условиях нынешнего кризиса особо выбирать не приходится. 

Состав "Окжетпеса" пополнили 27-летний украинский легионер Тарас Бондаренко и 25-летний казахстанский защитник Григорий Сартаков. Последнего вряд ли можно считать серьезным усилением, так как в последние сезоны был лишен игровой практики из-за травм. Скорее всего, для него это новый шанс реанимировать карьеру. А вот украинец должен помочь кокшетаусцам.

"Шахтер" заключил соглашение с 25-летним российским полузащитником Сосланом Такуловым. В то же время из карагандинского клуба в "Тараз" перешел 28-летний казахстанский форвард Бауыржан Турысбек.

Вдобавок в расположение таразцев вернулся 28-летний французский нападающий тоголезского происхождения Серж Ньюадзи, который нынешний сезон начинал в "Каспии". В целом неплохое пополнение в атакующей линии получили южане.

Минувшей зимой "Каспий" покинул 35-летний российско-казахстанский полузащитник Кирилл Шестаков, известный также по выступлениям за "Кайрат", "Актобе" и другие клубы премьер-лиги. Но летом он снова был дозаявлен за новичка КПЛ.

30-летние экс-игроки "Иртыша" Руслан Есимов и Никита Калмыков не смогли найти клубы в премьер-лиге. В итоге первый продолжит карьеру в "Экибастузе" из первой лиги, а второй - в "Аксу" из второй лиги. Кстати, за "Аксу" будут играть и другие воспитанники павлодарского футбола. Команда, между прочим, ставит перед собой задачу квалифицироваться в первую лигу по итогам нынешнего сезона.

Интересно, что из всех казахстанских клубов только "Ордабасы" никак не проявил себя в летний период дозаявок. Более подробно о других переходах можно узнать здесь.

Отметим, что премьер-лига должна была возобновиться 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили.

Таблица всех летних трансферов КПЛ

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Футбольные трансферы Астана ФК Кайсар ФК Окжетпес ФК Шахтер ФК Тараз ФК Каспий Иртыш ФК Первая лига Казахстана Радакович Урош

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