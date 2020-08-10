Сегодня, 10 августа, в Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт
Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Трансферное окно открылось для всех трех лиг 20 июля, а 9 августа период дозаявок был официально завершен.
Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги, первой и второй лиг были внесены в профайлы команд на официальном сайте ПФЛК.
Напомним, премьер-лига, в которой прошли три тура, приостановлена, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронавируса. Возобновление КПЛ ожидается 18 августа.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
Трансферная активность клубов КПЛ за 9 августа:
"Астана"
Дозаявлены: Султан Сагнаев (№ 66), Рамазан Каримов (№ 92);
Отзаявлен: Динмухамед Кашкен;
"Кайсар"
Дозаявлены: Александар Станисавлевич (Сербия, № 39), Динмухамед Кашкен (№ 61);
"Каспий"
Дозаявлены: Кирилл Шестаков (№ 18), Еркебулан Нургалиев (№ 11), Рафкат Аслан (№ 3), Максат Тайкенов (№ 19), Арман Нусип (№ 47);
"Окжетпес"
Дозаявлен: Уланбек Куанышбеков (№ 27);
"Тараз"
Дозаявлены: Бауыржан Турысбек (№ 28), Серж Ньюадзи (Франция, № 33);
"Шахтер"
Дозаявлены: Сослан Такулов (Россия, № 5), Руслан Мингазов (Туркменистан, № 20), Айдос Таттыбаев (№ 10), Еркин Тапалов (№ 26).
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