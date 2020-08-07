"Если не предпринять усилия сейчас, завтра мы "уроним" клуб, как "Иртыш". Директор "Каспия" - о сокращении бюджета

Новый директор актауского "Каспия
" Санжар Сейтказинов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал об оптимизации бюджета клуба на текущий год. По его словам, Актау реально сделать одним из самых футбольных городов Казахстана.
- Санжар Дюсембаевич, в СМИ была информация о том, что бюджет клуба будет существенно уменьшен в связи со сложной экономической обстановкой в стране. Что можете сказать по этому поводу?
- В начале текущего года был запланирован один бюджет, под который команда и комплектовалась. Это было при прежнем руководстве. По факту же были выделены другие средства. Когда же начался карантин, то бюджет "Каспия" был секвестирован. Думаю, вы и сами понимаете серьезность экономической ситуации как в регионе, так и в самой стране. В руководстве региона, конечно же, осознают, что биться за высокие задачи с таким бюджетом будет уже непросто.
Сейчас ситуация такая, что мы расстаемся с дорогостоящими легионерами и пытаемся закрыть бреши казахстанскими исполнителями. Полностью от легионеров отказываться не будем, но иностранцев теперь будет меньше. Замечу, что "Каспий" был немного перегружен игроками. После рестарта сезона трех кругов ведь уже не будет, поэтому целесообразно уменьшить количество футболистов.
- Получается, что вы пришли в очень непростое время.
- Да, выходит, что я своего рода кризис-менеджер, который пытается выправить ситуацию. Со стороны смотрится так, что это я "ломаю" команду, избавляясь от ведущих игроков. Но если сейчас не предпринять определенные усилия, то мы так же уроним клуб, как недавно это произошло с "Иртышом". Лучше не создавать огромные долги и не усугублять ситуацию сейчас, чем оказаться у разбитого корыта завтра.
Нынешняя экономическая ситуация диктует нам свои условия. Поэтому я обращаюсь к болельщикам и прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Хотя, конечно, все прекрасно знают, что в Актау почти 20 лет не было премьер-лиги. Это футбольный город и любые футбольные события заполняются практически на сто процентов.
- У вас есть мысли вернуть в родной город воспитанников мангистауского футбола?
- Переговоры ведем. Действительно, в других клубах КПЛ есть ребята из Актау, которые пригодились бы команде.
- Чем еще занимается "Каспий", пока нет официальных матчей?
- По маркетинговой части прорабатываем большой спонсорский пакет, который будет включать в себя полный ребрендинг клуба под нашего будущего партнера. В ближайшее время дадим более обширную информацию по этому поводу.
- Реально ли в ближайшие годы вывести клуб на частичную самоокупаемость?
- Как раз в Актау сделать это вполне реально. Город футбольный и покупательская способность довольно высокая. Можно повысить маркетинговую активность, плотно работать с партнерами. Сами климатические условия способствуют тому, чтобы улучшать здесь инфраструктуру и организовывать сборы для других казахстанских команд. Как, к примеру, в Шымкенте.
- Немало вопросов вызывала инфраструктура вашего клуба. Стадион "Жас Канат" допустили к матчам КПЛ с некоторыми оговорками.
- Да, стадион здесь компактный и уютный, однако требует доработки, хотя уже была проведена большая работа, чтобы довести арену до стандартов премьер-лиги.
- Иностранцы на период простоя уезжали из Казахстана. Смогли ли все игроки и тренеры вернуться вовремя?
- Сейчас все нормально. Футболисты и тренеры вернулись в Казахстан. Поездка на родину - это всегда эмоциональный подъем. Теперь же команда готовится к тому, чтобы побеждать и набирать очки. В настоящее время "Каспий" находится в Алматы, где проводит УТС.
Напомним, в текущее летнее окно "Каспий" покинули
ведущие игроки: Божан Ковачевич, Еркин Тапалов, Тарас Бондаренко, Айдос Таттыбаев, Биллал Себаихи и другие. В трех турах команда потерпела три поражения и занимает предпоследнее, 10-е, место, опережая "Окжетпес" лишь по дополнительным показателям.
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