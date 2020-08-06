Экс-спортдиректор "Окжетпеса" ответил на обвинения экс-игрока сборной Грузии в шантаже на 50 тысяч долларов

Бывший спортивный директор кокшетауского "Окжетпеса" и известный футбольный агент Рустам Раджабов
прокомментировал корреспонденту Vesti.kz
заявление экс-игрока сборной Грузии Зураба Цискаридзе
.
В интервью Sports.ru Цискаридзе сообщил
, что с него требовали 50 тысяч долларов после подписания контракта, из-за чего сорвался его переход в "Окжетпес".
- Рустам, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах к вам на просмотр приезжал Цискаридзе?
- "Окжетпесу" требовался центральный полузащитник. Приехал Цискаридзе и пытался доказать свою состоятельность главному тренеру, сыграв в контрольных матчах.
- В итоге какое решение принял на тот момент главный тренер Владимир Муханов?
- Он сказал, что по игровым характеристикам футболист не совсем подходит "Окжетпесу". Ввязывается в единоборства и отбор хороший, но нет качественного первого паса. Вы же сами понимаете, в какой футбол всегда играли команды Муханова. Поэтому решили, что будем искать другого игрока на эту позицию.
- А как же слова Цискаридзе о том, что с него спрашивали деньги после подписания контракта?
- Во-первых, контракт полузащитнику никто не предлагал. Во-вторых, я давно знаю Владимира Васильевича. Где бы он ни работал, спрашивать с игрока или тренера какие-то деньги - такого никогда не было и быть не могло. Муханов - тренер высокого класса, который дорожит своей репутацией. Поэтому все, что сказал Цискаридзе, - абсолютная неправда.
Ну и в-третьих, в своем интервью футболист говорит, что не ему лично предлагали отдать какие-то деньги, а он слышал от кого-то эту информацию. Я тоже могу сказать, что слышал о многих вещах, и во все верить было бы бредом.
Хочу отметить, что футболист забыл сказать, что приехал на сборы в новых бутсах и у него после тренировок образовались большие мозоли. Учитывая это, как он мог себя проявить в полной мере? Легче всего сослаться на тренера или другие обстоятельства, чем искать причины в себе.
Отметим, что вместо "Окжетпеса" Цискаридзе в итоге уехал в США, где проживает с 11 лет, и стал выступать за "Сан-Антонио Скорпионс" из второй по силе лиги.
Самым известным клубом 33-летнего Цискаридзе был "Амкар", за который он играл в сезоне 2011/12. Начинал он карьеру во французском "Сете", а затем выступал за американский "Майами", канадские "Ванкувер Уайткэпс", "Монреаль Импакт", шведские "Йончеппинг" и "АФК Эскильстуна", таиландский "Бангкок Гласс", чешский "Теплице" и саудийский "Аль-Хазем", а сейчас защищает цвета финского РОПС.
Добавим, что экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев
выступал в "Окжетпесе" в 2015 году. Тогда кокшетауский клуб тренировал россиянин Владимир Муханов
.
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