Аргентинский футболист близок к переходу в казахстанский клуб

Аргентинский полузащитник Пабло Подио
близок к переходу в петропавловский "Кызыл-Жар СК
".
Как сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram
, стороны уже обговорили все условия. Трансфер может случиться в ближайшее время.
30-летний Подио начинал сезон в "Иртыше
", за который успел отдать одну голевую передачу в двух матчах. В конце мая павлодарский клуб объявил о снятии с КПЛ, после чего все игроки стали свободными агентами.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
Всю карьеру Подио проводит за пределами Аргентины. С 2008 по 2017 год он выступал в Словакии за местный "Шпорт", а до "Иртыша" - за чешский "Фастав Злин", из которого в первой половине 2018 года уезжал в аренду в азербайджанскую "Кешлю".
Интересно, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен
как итальянец.
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