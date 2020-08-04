"Кайрат" объявил результаты тесты у футболистов на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб "Кайрата"
прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
"Мы рады, что все тесты игроков и персонала команды в очередной раз показали отрицательный результат.
⠀
Мы призываем всю нашу огромную семью беречь себя и близких, соблюдать все карантинные меры, чаще дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - говорится в сообщении клуба.
"Кайрат" с девятью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Алматинский клуб на два балла опережает "Тобол" и "Астану", которые провели на матч меньше.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен
из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!