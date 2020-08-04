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Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал

Сейчас он пытается разорвать соглашение и вернуться в РПЛ.

Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал
Фото: ФК "Тамбов"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Тамбова" Павел Карасев заключил контракт с карагандинским "Шахтером", но передумал играть в Казахстане.

По информации "Матч ТВ", 28-летний российский футболист сейчас пытается разорвать соглашение с "горняками". Сам Карасев отказался комментировать ситуацию.

Отмечается, что игрок присоединится к "Тамбову", за который выступал в прошлом сезоне. В минувшем чемпионате России Карасев провел 27 матчей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за "СКА-Хабаровск" и "Анжи".

Добавим, что на просмотр в "Тамбов" отправился казахстанский защитник Тимур Рудосельский. Игрок должен был подписать контракт с "Кайсаром", однако вновь решил попробовать свои силы за границей.

 

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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