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Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" отказался от трансфера в Бельгию

Также стало известно о планах игрока "Астаны" уехать в Европу.

Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" отказался от трансфера в Бельгию
Айбол Абикен. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен зимой мог перейти в бельгийский клуб, но решил остаться в "Кайрате". Об этом в интервью блогу "Секретный агент КПЛ" сообщил бельгийский агент Кен ван Дейк

Среди клиентов ван Дейка есть два игрока сборной Казахстана - защитник "Беерсхота" Ян Вороговский и хавбек краковской "Вислы" из чемпионата Польши Георгий Жуков

- Существует множество слухов относительно близкой работы вашего агентства с "Кайратом". Входят ли в круг интересов Айбол Абикен и Нуралы Алип как следующие на отъезд за границу?

- Зимой мы предлагали Абикену уехать в Бельгию, однако он предпочел остаться в Казахстане, - заявил ван Дейк. - Он хороший игрок и сильно вырос за прошедший год. У Алипа большой потенциал, поэтому я легко вижу его играющего, скажем, в Бельгии. Однако его трансферная цена на данный момент слишком высока, учитывая происходящее в футболе из-за пандемии.

- Среди списка клиентов из Казахстана, чьи интересы представляете, есть один игрок, который продолжает выступать в Казахстане. Речь о Юрие Перцухе. Есть ли на него какие-либо планы по трудоустройству в Европе?

- Думаю, у Юрия очень хороший подход для того, чтобы уехать. Есть необходимая жажда успеха. Изменения в правилах в чемпионате России откроют двери для многих казахстанских игроков. Но мы рассматриваем данную опцию как вариант, конечная цель немного другая - играть в Европе. Надеюсь, казахстанская премьер-лига как можно быстрее вернется, это поможет Юрию быстрее уехать.

- Продолжая разговор о клиентах KVD Agency, в казахстанских СМИ в последние дни от имени Исламбека Куата активно высказывается один российский агент. Можете внести ясность - Куат все еще является клиентом вашего агентства?

- В данный момент не могу ничего комментировать по данному вопросу.

-  Можно ли в ближайшем будущем ожидать легионеров из вашего агентства в казахстанских клубах?

-  Как только казахстанская премьер-лига возобновит игры, ожидаю увидеть в вашей стране наплыв иностранных игроков. Однако, если говорить о моих клиентах, то больших новостей стоит ожидать лишь в 2021 году.

Отметим, что в июле стало известно, что Алип может покинуть "Кайрат" - интерес к игроку проявляют клубы из России и Европы. 

 

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Метки:
Жуков Георгий Куат Исламбек Кайрат ФК Бельгия Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Вороговский Ян Астана ФК Премьер-лига России

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