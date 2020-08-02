Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" отказался от трансфера в Бельгию

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен
зимой мог перейти в бельгийский клуб, но решил остаться в "Кайрате
". Об этом в интервью блогу "Секретный агент КПЛ
" сообщил бельгийский агент Кен ван Дейк
.
Среди клиентов ван Дейка есть два игрока сборной Казахстана - защитник "Беерсхота" Ян Вороговский
и хавбек краковской "Вислы" из чемпионата Польши Георгий Жуков
.
- Существует множество слухов относительно близкой работы вашего агентства с "Кайратом". Входят ли в круг интересов Айбол Абикен и Нуралы Алип как следующие на отъезд за границу?
- Зимой мы предлагали Абикену уехать в Бельгию, однако он предпочел остаться в Казахстане, - заявил ван Дейк. - Он хороший игрок и сильно вырос за прошедший год. У Алипа большой потенциал, поэтому я легко вижу его играющего, скажем, в Бельгии. Однако его трансферная цена на данный момент слишком высока, учитывая происходящее в футболе из-за пандемии.
- Среди списка клиентов из Казахстана, чьи интересы представляете, есть один игрок, который продолжает выступать в Казахстане. Речь о Юрие Перцухе. Есть ли на него какие-либо планы по трудоустройству в Европе?
- Думаю, у Юрия очень хороший подход для того, чтобы уехать. Есть необходимая жажда успеха. Изменения в правилах в чемпионате России откроют двери для многих казахстанских игроков. Но мы рассматриваем данную опцию как вариант, конечная цель немного другая - играть в Европе. Надеюсь, казахстанская премьер-лига как можно быстрее вернется, это поможет Юрию быстрее уехать.
- Продолжая разговор о клиентах KVD Agency, в казахстанских СМИ в последние дни от имени Исламбека Куата активно высказывается один российский агент. Можете внести ясность - Куат все еще является клиентом вашего агентства?
- В данный момент не могу ничего комментировать по данному вопросу.
- Можно ли в ближайшем будущем ожидать легионеров из вашего агентства в казахстанских клубах?
- Как только казахстанская премьер-лига возобновит игры, ожидаю увидеть в вашей стране наплыв иностранных игроков. Однако, если говорить о моих клиентах, то больших новостей стоит ожидать лишь в 2021 году.
Отметим, что в июле стало известно, что Алип может покинуть
"Кайрат" - интерес к игроку проявляют клубы из России и Европы.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!