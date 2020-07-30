Легионер "Астаны" бросил мяч в судью во время товарищеского матча с "Шахтером"

Сербский защитник "Астаны
" Антонио Рукавина
во время товарищеского матча с "Шахтером
" бросил мяч в судью, не согласившись с его решением. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале.
За этот эпизод Рукавина получил красную карточку. Матч с "Шахтером" носил закрытый характер - по информации Vesti.kz
, карагандинцы одержали победу со счетом 2:0.
36-летний Рукавина перешел в "Астану" летом 2018 года. Экс-защитник "Вильярреала" и дортмундской "Боруссии" провел 63 матча за казахстанский клуб во всех турнирах и не получал удалений - лишь пять раз ему показывали желтую карточку.
Отметим, что КПЛ приостановлена с 5 июля, а "Астана" успела провести три матча в чемпионате, последний из которых состоялся
15 марта. Столичный клуб семью очками занимает второе место, отставая на два балла от "Кайрата", который провел на одну игру больше.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено
, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране.
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