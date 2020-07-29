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На зависть клубам КПЛ. Что за красавец-стадион достраивают в Казахстане

Он будет вмещать семь тысяч зрителей.

На зависть клубам КПЛ. Что за красавец-стадион достраивают в Казахстане
Фото: skcn.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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С приданием Туркестану статуса областного центра активизировались строительные работы в городе. В частности, в этом году в эксплуатацию планируют сдать новый стадион, о котором более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Реализацией данного проекта занимается одна из крупнейших строительных компаний страны.


Стадион представляет собой открытое футбольное поле с крытыми трибунами. Общая площадь стадиона - 36 500 квадратных метров. Из них 15 000 квадратных метров - это футбольное и тренировочное поля, а также легкоатлетическая дорожка. Общая вместимость трибун - 7000 мест. Каркас трибун - металлический. В здании стадиона расположатся все необходимые помещения: раздевалки и тренировочные залы, пресс-центр, ВИП-ложи и так далее.

Впоследствии футбольное поле должно будет пройти сертификацию по стандартам FIFA-3, чтобы на нем проводились матчи национального чемпионата и сборных команд.

Строительство было начато в первом квартале 2019 года. Дата завершения - декабрь 2020 года (данные строительной компании). По данным Inbusiness.kz, стоимость объекта  - 31,5 миллиона долларов.

Учитывая, что работы вышли на финишную прямую, "под ключ" арену могут сдать раньше срока.









О целесообразности строительства стадиона в Туркестане можно спорить долго с учетом отсутствия своего представителя в КПЛ, хоть и говорят, что рано или поздно он появится в когорте сильнейших. Думается, подобное сооружение больше пригодилось бы Караганде, Кызылорде или другим городам, которые имеют свои команды в премьер-лиге, но вынуждены начало сезона проводить в других местах вследствие климатических условий и неготовности своего поля.

Что касается стоимости, то за 31,5 миллиона долларов можно построить в стране три компактных стадиона на месте старых вместимостью более 10 000 человек. Это наглядно продемонстрировали в Европе, где зачастую прибегали к капитальной реконструкции, после чего облик спортивного сооружения обретал совершенно другой вид. Смотрите ниже сами:

AFAS Stadion (Мехелен, Бельгия)



Стадион на 16 672 зрителя был полностью реконструирован с 2015 по 2016 год, если не сказать, что был заново отстроен. Все это стоило казне десять миллионов долларов.

Dacia Arena (Удине, Италия)



Этот красавец на 25 144 зрителя был реконструирован в период 2013-2015 годов. Было потрачено 23,6 миллиона долларов. 

Yeni Eskişehir Stadyumu (Эскишехир, Турция)



После реконструкции трибуны стали вмещать 34 930 зрителей. Работы велись с 2013 по 2016 год. Стоимость - 33,7 миллиона долларов. Вышло чуть дороже, чем в Туркестане, но и масштабы тут другие.

Как видно, стадионы можно строить на любой вкус. Было бы желание. Уютные арены вроде AFAS Stadion в Мехелене, каких полно в Европе, могли бы давно функционировать в Казахстане, если бы клубы ежегодно не тратились на второсортных легионеров, преследуя сиюминутные результаты, а вдумчиво развивали свою инфраструктуру.

Фото: skcn.kz, stadyumlar.net, stadiums.at.ua, kvmechelen.be.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 стадион

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