Нигерийский футболист из сборной Армении заинтересовал казахстанские клубы

Полузащитник сборной Армении Соломон Удо заинтересовал казахстанские и российские клубы, сообщает Sportx.am.



В минувшем сезоне Удо забил два гола и отдал пять ассистов в 19 матчах за армянский "Ширак". Его контракт с клубом истек в конце июня.



BREAKING NEWS!!!



FFA and @FCShirak midfielder of ???????? origin Solomon Ime Udo came to an agreement, according to which the CDM will play for the Armenian National team????????



Welcome, Solomon ????#Armenia #Solomon #Udo pic.twitter.com/W5WCoLpj2u