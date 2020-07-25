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ФК "Астана" нацелился на лидера участника еврокубков от Казахстана

Появились подробности возможного трансфера.

ФК "Астана" нацелился на лидера участника еврокубков от Казахстана
Фото: fckaysar.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Чемпион Казахстана по футболу "Астана" нацелился на лидера "Кайсара" Асхата Тагыбергена. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Айдын Кожахмет.

"Капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген может перейти в "Астану". 29-летний полузащитник не против вновь попробовать свои силы в составе сильнейшего клуба страны в Лиге чемпионов. Михал Билек также жаждет этого трансфера. Но руководство "волков" против.

Состоится трансфер или нет, будет зависеть непосредственно от них. Если бы "Астана" предложила за него живые деньги, то все было бы вполне реально. Но чемпион страны нынче не располагает средствами для осуществления выкупа трансфера. Поэтому им лишь остается пытаться договориться как-то по-другому", - говорится в сообщении.

29-летний полузащитник в этом сезоне провел четыре матча за "Кайсар": три в чемпионате и один в Суперкубке. На данный момент кызылординский клуб проводит учебно-тренировочный сбор в Шымкенте.

В "Астану" Тагыберген перешел в феврале 2016 года. Через год он был отдан в аренду в "Тобол", а еще через год вернулся в родной "Кайсар".

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Метки:
Астана ФК Кайсар ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Футбольные трансферы

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