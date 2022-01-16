21-летний футболист после Испании подобрал себе клуб в КПЛ

Казахстанский атакующий игрок Дмитрий Бачек пройдет просмотр в "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

21-летний нападающий в августе подписал контракт с клубом четвертого испанского дивизиона "Антекера", но так и не смог проявить себя в должной мере и не стал игроком основного состава.

Перспективный футболист имел возможность вернуться в родной "Шахтер", но конкуренция в группе атаки "горняков" в новом сезоне обещает быть очень серьезной.

Что же касается "Актобе", то там делает акцент на молодых и перспективных казахстанских игроков. Ранее "красно-белые" подписали Армана Кенесова из "СКА-Хабаровска", Ескендира Кыбырая из того же "Шахтера" и Алибека Касыма из "Кызыл-Жара".

Также сохранили в составе Рамазана Оразова и Максима Самородова. Бачек в эту концепцию вписывается вполне логично и может перезапустить свою карьеру в команде Владимира Муханова, если пройдет просмотр.