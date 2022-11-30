18 миллиардов тенге. Озвучены бюджеты футбольной "Астаны", "Барыса" и еще двух спортивных команд

Стало известно, сколько денег в 2022 году выделено на содержание ФК "Астана", ХК "Барыс", ПБК "Астана" и велокоманды Astana Qazaqstan Team, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory.

Фонд является единым оператором, распределяет внебюджетные денежные средства, направленные на развитие физической культуры и спорта.

По данным оператора, на содержание ФК "Астана" в этом году выделено 4,8 миллиарда тенге, ХК "Барыс" - 8 миллиардов, ПБК "Астана" - 1,2 миллиарда, велокоманде Astana Qazaqstan Team - 4 миллиарда.

Отмечается, что бюджеты команд на 2023 год еще не сформированы.

В Sport Qory также сообщили, что в этом году фонд спонсирует проект ФК "Экибастуз" при ОФ "Футбольный клуб "Аксу". Для этого выделено 50 миллионов тенге.

"30 июня в фонд поступило обращение от общественного фонда "Футбольный клуб "Аксу" о рассмотрении возможности оказания благотворительной (спонсорской) помощи в размере 50 000 000 тенге. Решением уполномоченного органа от 20 сентября оно одобрено. Срок освоения - до 31 декабря 2022 года", - сообщили в фонде.

В Sport Qory отметили, что в среднем объем выделяемых средств профессиональным спортивным клубам сократился на 34 процента по сравнению с 2020 годом, когда глава государства дал соответствующее поручение.

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