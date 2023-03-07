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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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11 лучших исполнителей штрафных в КПЛ. Некоторые фамилии вас точно удивят

11 лучших исполнителей штрафных в КПЛ. Некоторые фамилии вас точно удивят
©ФК "Астана"

Первые два гола нового сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) были забиты прямыми ударами со штрафных. Увидеть такие мячи дважды за матч - большая редкость, но фанатам "Ордабасы" в выходные повезло - голы Бауыржана Исламхана и Асхата Тагыбергена в ворота "Каспия" (3:1) их явно порадовали.

Часто ли вообще в КПЛ забивают голы со штрафных? На самом деле не очень. Однако мастера таких стандартных положений в клубах высшего казахстанского дивизиона все равно имеются. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с 11 лучшими исполнителями штрафных в КПЛ.

Мы определили лучших исполнителей штрафных ударов среди тех футболистов, которые в новом сезоне выступают в КПЛ. Учитывали их голы не только в Казахстане, но и в других чемпионатах. За статистикой мы обратились к порталу Transfermarkt. Отметим, что сервис знает не о каждом забитом мяче во всех турнирах, поэтому по некоторым голам нет информации, каким образом они были забиты. Поэтому если и есть какая-то погрешность, то она минимальная. 

11. Аслан Дарабаев ("Астана", 34 года) - три гола со штрафных

Опытный полузащитник провел на профессиональном уровне около 350 матчей и отличился тремя забитыми мячами. Кто-то скажет, что это не так много, и, наверное, будет прав, но по меркам игроков КПЛ это достаточно неплохая статистика. Тот же Исламхан в субботу забил лишь во второй раз в карьере прямым ударом со штрафного.

10. Срджан Димитров ("Окжетпес", 30 лет) - три гола со штрафных

Сербский атакующий полузащитник тоже умеет забивать со стандартных положений. В Казахстане как мастер штрафных он пока себя еще не проявил. Но ничего страшного, ведь в КПЛ он сыграл всего один матч, пополнив состав "Окжетпеса" лишь этой зимой.

9. Уго Видемон ("Актобе", 30 лет) - три гола со штрафных

Французский лидер "Актобе" в прошлом сезоне уже забивал за "красно-белых" со штрафного. Всего на его счету три удачных штрафных, как и у Дарабаева с Димитровым. Однако мы расположили Уго выше, так как он провел меньше игр на профи-уровне.

8. Мате Цинцадзе ("Жетысу", 28 лет) - три гола со штрафных

В первом туре КПЛ-2023 грузинский центрхав дебютировал в казахстанском футболе. Возможно, в этом сезоне он порадует фанатов "семиреченцев" несколькими красивыми ударами.

7. Бауыржан Байтана ("Актобе", 30 лет) - три гола со штрафных

Последний игрок в нашем топе с тремя забитыми голами со штрафных - это опытный казахстанский плеймейкер Байтана. Чаще он предпочитает создавать со штрафных моменты для своих партнеров, но порой берет ответственность и на себя, нанося мощные удары издали.

6. Матеус Бисси ("Атырау", 31 год) - четыре гола со штрафных

Единственный центральный защитник в списке - бразилец из "Атырау" Бисси. В прошлом году он впервые в карьере оформил дубль, и второй его гол в ворота "Кайрата" был забит как раз со штрафного.

5. Асхат Тагыберген ("Ордабасы", 32 года) - пять голов со штрафных

Один из лучших казахстанских исполнителей штрафных ударов. Он забивал таким способом и за "Кайсар", и за "Тобол", и за "Ордабасы". Асхат всегда славился своим мощным пушечным ударом, поэтому и штрафные в его исполнении заставляют вратарей неслабо нервничать.

4. Мардан Толебек ("Окжетпес", 32 года) - семь голов со штрафных

Из других казахстанских футболистов, участвующих в КПЛ-2023, со штрафных чаще забивал лишь Толебек. Сейчас он не является основным игроком "синегорцев", но вряд ли его умение обводить "стенку" и оставлять не у дел голкиперов куда-то исчезло.

3. Марин Томасов ("Астана", 35 лет) - девять голов со штрафных

В профессиональном футболе хорватский полузащитник уже 18-й год. За первые 12 лет карьеры он забил со штрафных лишь четыре мяча, однако за шесть неполных лет в "Астане" он настрелял уже пять неберущихся для вратарей ударов. Причем все его голы со штрафных приносили "Астане" либо минимальную победу со счетом 1:0, либо ничью 1:1.

2. Юрий Бушман ("Кызыл-Жар", 32 года) - десять голов со штрафных

Лучше Томасова штрафные с левой ноги в Казахстане исполняет лишь один человек - украинский латераль "Кызыл-Жара" Бушман. В 2021-м он перебрался в Петропавловск и за два сезона забил пять голов со штрафных.

1. Игорь Стасевич ("Атырау", 37 лет) - 13 голов со штрафных

Наибольшее количество реализованных штрафных ударов за карьеру у новичка "нефтяников" из Беларуси. По возрасту этот вингер уже является ветераном, и последний свой штрафной он забил почти три года назад. Но опыта у него в этом хоть отбавляй, забивал со штрафного он даже в еврокубках. В первом туре КПЛ-2023 он, кстати говоря, вывел "Атырау" с капитанской повязкой.

Напомним, что второй тур КПЛ пройдет уже в четверг и пятницу, 9-10 марта. 

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Метки:
Футбол КПЛ Ордабасы ФК Исламхан Бауыржан Каспий Астана ФК Окжетпес ФК Актобе ФК Жетысу ФК Атырау ФК Кызыл-Жар СК

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