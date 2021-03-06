Второй казахстанский дзюдоист остановился в шаге от "золота" турнира "Большого шлема" в Ташкенте

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завоевал "серебро" на проходящем в Ташкенте турнире "Большого шлема", сообщает Olympic.kz.
Смагулов, выступающий в весовой категории до 73 килограммов, в финале проиграл Цогбатару Ценд Очиру из Монголии. Казахстанец начал соревнования в Ташкенте со второго тура и победил спортсменов из Великобритании, Швейцарии и Армении.
Напомним, ранее "серебро" в актив команды Казахстана принес Елдос Сметов.
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