Сборная Казахстана обошла Узбекистан и выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо

Мужская и женская сборные Казахстана по пара дзюдо первенствовали на командном чемпионате Азии. Он прошел в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию пара дзюдо Казахстана.

Женская сборная в финале обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Победу принесли Альфия Тлеккабыл, Акмарал Науатбек и Динара Кужулова. Также честь сборной защищали Даяна Федосова и Зауре Айтек. Сборная Узбекистана заняла второе место, а тройку лидеров замкнули спортсменки из Индии.

В мужской части представители национальной сборной в решающей встрече одолели соперников из сильнейшей страны мира по пара дзюдо - Узбекистана - 4:0. В командном чемпионате в состав сборной вошли Ергали Шамей, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов, Олжас Оразалулы, Абылай Адильбеков и Ерлан Конкиев.

Стоит отметить, что в командном чемпионате Азии приняли участие пять мужских команд. Все соревновались друг с другом по круговой системе. В итоге сборная Казахстана заняла первое место, Узбекистана - второе, а Монголии и Индии - третье.

Напомним, что в личном зачете чемпионата Азии сборная Казахстана завоевала четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Фото: Федерация пара дзюдо Казахстана©️

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