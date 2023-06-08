Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на турнир "Большого шлема" в Астане

Стали известны имена казахстанских дзюдоистов, которые примут участие в мировом турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба федерации.

В этом соревновании, дающем очки в мировом и олимпийском рейтингах, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной сборной, а также молодые спортсмены.

Представляем вашему вниманию состав сборной Казахстана по дзюдо на Qazaqstan Barysy Grand Slam:

Мужчины

-60 кг: Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин, Канат Сейильхан, Даурен Сюкенов

-66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ермек Амангельды, Айболат Ыстыбай, Сунгат Жубаткан

-73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов, Дархан Койбагар, Аскар Наркулов

-81 кг: Айбол Нысанали, Руслан Мусаев, Абылайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерденов

-90 кг: Ермахан Ануарбеков, Мухаммедали Мавлидов, Кудирет Досымов, Аян Байгазы

-100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас, Бекзат Шагатаев, Ислам Бозбаев

+100 кг: Галымжан Кырыкбай, Адил Оразбаев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едильбаев

Женщины

-48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева, Жанерке Аскарова, Нурайлым Сарсенбек

-52 кг: Толганай Абеуова, Кундыз Жылкыбай, Гаухар Ирмагамбетова

-57 кг: Севара Нышанбаева, Бакыт Кусакбаева, Балнур Курманбай, Дана Абдирова

-63 кг: Молдир Нарынова, Есмигуль Куюлова, Анастасия Морозова

-70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы, Диана Телбаева

-78 кг: Аруна Жангельдина, Назерке Тилеуханова, Маргарита Гриценко

+78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова, Назгуль Маратова

В данных соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 45 стран мира. Соревнования состоятся в спортивном комплексе "Барыс Арена"!, вход свободный.

Напомним, что в этом году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Согласно двустороннему договору, Казахстан примет у себя мировой турнир в 2023-2026 годах.

Кроме того, по итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

На татами Qazaqstan barysy Grand Slam дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

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