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Призеры чемпионата Азии и Олимпиады по дзюдо из Казахстана завершили карьеру

Призеры чемпионата Азии и Олимпиады по дзюдо из Казахстана завершили карьеру
©olympic.kz
Новости спорта Борьба Дзюдо

Сегодня, 19 ноября, казахстанские дзюдоисты Елдос Жумаканов и Галбадрах Отгонцэцэг завершили свою карьеру. Об этом сообщает Olympic.kz.

Оба спортсмена входили в число лидеров казахстанской команды. На их счету многочисленные победы и награды, завоеванные на различных международных соревнованиях. Среди них Олимпийские игры, чемпионаты мира, Азии, Азиатские игры.

"Сегодня я завершаю свою спортивную карьеру. И, конечно, мне было нелегко принять такое решение. В качестве дзюдоиста я провел в сборной целых 12 лет. Все эти годы сопровождались победами и поражениями, трудностями и радостью.  

Я всегда чувствовал поддержку Национального олимпийского комитета Казахстана, Федерации дзюдо. Отельное спасибо всем наставникам, которые помогали мне на этом нелегком пути: первому тренеру, личному тренеру, всем тренерам, которые были в сборной. Также я благодарен каждому специалисту в команде, который обеспечивал нам комфортное участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Ваш труд бесценен. 

Дзюдо - это не просто вид спорта. Это - философия. Татами нас покорил не на один день, а на всю жизнь. Мы нашли друзей, улучшали себя в борьбе против соперников. Мы закалялись. 

Думаю, сейчас самое время приступить к работе в качестве специалиста по развитию казахстанского спорта.

Полностью отказаться от дзюдо невозможно. Завершив спортивную карьеру, я продолжу работать во благо спорта", - прокомментировал Жумаканов. 

Жумаканов представлял страну в категории до 66 килограммов. Он дважды становился серебряным призером ЧА (2017 и 2019), а также дважды поднимался на третье место континентального первенства (2015, 2016).

У Отгонцэцэг (до 48 килограммов) главным успехом является третье место на Олимпиаде-2016. Дважды спортсменка становилась третьей на чемпионате мира (2017, 2018). В 2016-м она выиграла чемпионат Азии, через год - серебро. На Азиаде-2018 дзюдоистка поднялась на третью ступень пьедестала.

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Метки:
Дзюдо Отгонцэцэг Галбадрах

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