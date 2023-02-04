Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Борьба Дзюдо
Комментарии

Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения. Видео

Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения. Видео
©instagram.com/ab_aigerimm/

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова провела схватку на турнире "Большого шлема" в Париже (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече с бельгийкой Шарлин ван Сник казахстанка потерпела поражение. Она уступила иппоном. Но запомнилась Абилкадирова другим. Вероятно, она укусила свою соперницу. Предположение об этом озвучил Telegram-канал "Спорт Шредингера", где опубликовано видео.

Отметим, что Абилкадирова вне спорта позировала для Playboy. Также она в 2022 году становилась победительницей конкурса красоты Miss Europe International в Италии.

Также уникальная казахстанская спортсменка побеждала на чемпионате мира по грэпплингу.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Абилкадирова Айгерим Дзюдо

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:08
Дзюдо
Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения. Видео Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения. Видео
29 января, 00:13
Дзюдо
Казахстанский дзюдоист проиграл узбеку и стал обладателем серебра на Гран-при Казахстанский дзюдоист проиграл узбеку и стал обладателем серебра на Гран-при
13 января, 17:37
Дзюдо
Чемпионка Азии из Казахстана завалила легенду мирового дзюдо Чемпионка Азии из Казахстана завалила легенду мирового дзюдо
12 января, 17:23
Дзюдо
Самому титулованному дзюдоисту мира "Медвежонку Тедди" подарили казахский чапан Самому титулованному дзюдоисту мира "Медвежонку Тедди" подарили казахский чапан
4 декабря, 17:56
Дзюдо
Казахстанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире "Большого шлема" Казахстанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире "Большого шлема"
16 ноября, 12:56
Дзюдо
Уникальная спортсменка из Казахстана выиграла чемпионат страны после возвращения в дзюдо Уникальная спортсменка из Казахстана выиграла чемпионат страны после возвращения в дзюдо
7 ноября, 10:27
Дзюдо
Казахстанская дзюдоистка выиграла медаль на турнире "Большого шлема" Казахстанская дзюдоистка выиграла медаль на турнире "Большого шлема"
28 октября, 21:17
Дзюдо
Экс-дзюдоист сборной Казахстана с победы дебютировал в MMA Экс-дзюдоист сборной Казахстана с победы дебютировал в MMA
21 октября, 21:42
Дзюдо
Казахстанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире "Большого шлема" Казахстанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире "Большого шлема"
21 октября, 20:02
Дзюдо
Призерка ЧМ по дзюдо из Казахстана завоевала медаль на турнире "Большого шлема" Призерка ЧМ по дзюдо из Казахстана завоевала медаль на турнире "Большого шлема"
16 октября, 00:08
Дзюдо
"Это позор!". Куат Хамитов раскритиковал призовые за медали ЧМ по дзюдо "Это позор!". Куат Хамитов раскритиковал призовые за медали ЧМ по дзюдо
13 октября, 19:20
Дзюдо
Узбекистан обошел Казахстан. Кто разобрал медали ЧМ по дзюдо Узбекистан обошел Казахстан. Кто разобрал медали ЧМ по дзюдо
12 октября, 13:34
Дзюдо
Казахстан завершил выступление в индивидуальных соревнованиях на ЧМ по дзюдо Казахстан завершил выступление в индивидуальных соревнованиях на ЧМ по дзюдо
11 октября, 14:08
Дзюдо
Сколько получили казахстанцы за медали ЧМ по дзюдо Сколько получили казахстанцы за медали ЧМ по дзюдо
11 октября, 13:16
Дзюдо
Титулованный казахстанский дзюдоист остался без медали чемпионата мира Титулованный казахстанский дзюдоист остался без медали чемпионата мира
10 октября, 16:05
Дзюдо
Казахстан понес потери на чемпионате мира по дзюдо Казахстан понес потери на чемпионате мира по дзюдо
9 октября, 15:41
Дзюдо
Казахстан остался без медалей в четвертый день ЧМ по дзюдо Казахстан остался без медалей в четвертый день ЧМ по дзюдо
8 октября, 14:06
Дзюдо
Казахстан остался без медалей в очередной день чемпионата мира по дзюдо Казахстан остался без медалей в очередной день чемпионата мира по дзюдо
8 октября, 12:47
Дзюдо
Казахстан понес потерю на ЧМ по дзюдо Казахстан понес потерю на ЧМ по дзюдо
8 октября, 12:08
Дзюдо
Казахстанка рассказала о медали на ЧМ "со сломанной рукой" и плачущей маме Казахстанка рассказала о медали на ЧМ "со сломанной рукой" и плачущей маме
7 октября, 14:30
Дзюдо
Поражение за 14 секунд. Казахстан остался без медалей во второй день ЧМ по дзюдо Поражение за 14 секунд. Казахстан остался без медалей во второй день ЧМ по дзюдо
7 октября, 12:34
Дзюдо
Призер чемпионата Азии из Казахстана проиграл топ-сопернику на ЧМ по дзюдо Призер чемпионата Азии из Казахстана проиграл топ-сопернику на ЧМ по дзюдо
7 октября, 11:18
Дзюдо
Будут медали? Прямая трансляция ЧМ по дзюдо с участием Казахстана Будут медали? Прямая трансляция ЧМ по дзюдо с участием Казахстана
6 октября, 18:48
Дзюдо
Елдос Сметов принес Казахстану вторую медаль на ЧМ по дзюдо Елдос Сметов принес Казахстану вторую медаль на ЧМ по дзюдо
6 октября, 18:30
Дзюдо
Казахстан выиграл историческую медаль на ЧМ по дзюдо Казахстан выиграл историческую медаль на ЧМ по дзюдо
6 октября, 15:50
Дзюдо
Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо
6 октября, 12:53
Дзюдо
Лидер сборной Казахстана стартовал с победы на чемпионате мира по дзюдо Лидер сборной Казахстана стартовал с победы на чемпионате мира по дзюдо
5 октября, 16:55
Дзюдо
Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка сделала обращение в соцсетях Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка сделала обращение в соцсетях
20 сентября, 17:32
Дзюдо
Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан
4 сентября, 13:16
Дзюдо
Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus