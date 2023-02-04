Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения. Видео

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова провела схватку на турнире "Большого шлема" в Париже (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече с бельгийкой Шарлин ван Сник казахстанка потерпела поражение. Она уступила иппоном. Но запомнилась Абилкадирова другим. Вероятно, она укусила свою соперницу. Предположение об этом озвучил Telegram-канал "Спорт Шредингера", где опубликовано видео.

Отметим, что Абилкадирова вне спорта позировала для Playboy. Также она в 2022 году становилась победительницей конкурса красоты Miss Europe International в Италии.

Также уникальная казахстанская спортсменка побеждала на чемпионате мира по грэпплингу.

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