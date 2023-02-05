Позировавшая для журнала Playboy казахстанская дзюдоистка рассказала, зачем укусила соперницу

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова прокомментировала свой скандальный поступок на турнире "Большого шлема" в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Накануне во встрече с бельгийкой Шарлин ван Сник она уступила иппоном. На видео, которое разлетелось в Сети, видно, что казахстанка укусила соперницу за ногу.

Абилкадирова опубликовала видео в Instagram, в котором объяснила свой поступок.

"Хочу ответить всем диванным критикам. Вчера я боролась на Grand Slam в Париже с бельгийской спортсменкой. Она вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но, несмотря на это, эта бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку.

После того как я услышала хруст в своем локтевом суставе, я от безысходности и от боли автоматически укусила ее. Плюс ко всему этому, судья вообще никак не отреагировал и не остановил схватку.

Кстати, мужики, которые мне пишут негатив, если ты такой герой, то напиши мне свои цифры и попробуй мне сказать все в лицо, если, конечно, духу хватит", - сказала спортсменка.

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Напомним, что Абилкадирова ранее позировала для Playboy. Также она в 2022 году становилась победительницей конкурса красоты Miss Europe International в Италии.