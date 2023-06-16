Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Борьба Дзюдо
Комментарии

Два казахстанских дзюдоиста вышли в финал турнира "Большого шлема" в Астане

Два казахстанских дзюдоиста вышли в финал турнира "Большого шлема" в Астане
©пресс-служба организаторов

Сегодня, 16 июня, в Астане стартовал мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В первый соревновательный день двое казахстанцев вышли в финал турнира, сообщает пресс-служба организаторов. 

Магжан Шамшадин, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в своем первом поединке победил азербайджанского спортсмена Назира Талибова. В следующем круге Магжан победил иппоном Бахрома Ботурова (Узбекистан), а также не оставил и шанса Мерзоду Суфиеву из Таджикистана. В финале Шамшадин встретится с французом Седриком Револ.

Среди мужчин Гусман Кыргызбаев, вступивший в соревнования в весе до 66 килограммов со второго круга, взял долгожданный реванш, победив чемпиона мира Яго Абуладзе. Также казахстанец уверенно обошел Нармандаха Баянмунха (ОАЭ) и азербайджанца Камрана Сулейманова. В полуфинале его ждал Мухриддин Тилолов из Узбекистана, но казахстанец одержал уверенную победу. В заключительном поединке Гусман встретится с Давидом Гарсиа Торше из Испании.

Галия Тынбаева, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, будет бороться за бронзовую медаль турнира. Галия, победившая бельгийскую спортсменку Луиз Петит в первом круге, уступила спортсменке из Узбекистана Халимжон Курбоновой в поединке за выход в четвертьфинал. Однако, в утешительном раунде смогла Коста Катарину из Португалии и выбила себе путевку в схватку за третье место.

Финальные поединки стартуют в 17:00 по времени Астаны.

Турнир проходит в столичном спортивном комплексе "Барыс Арена" с 16 по 18 июня. В прямом эфире его транслируют телеканал Qazsport и онлайн платформа Judotv.com.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе место - 700 и за третье место - 500 очков.

На татами Qazaqstan Barysy Grand Slam дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

Вход на домашний турнир свободный.

Фото: пресс-служба организаторов

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:41
Дзюдо
©Kazakhstan Judo Team Казахстанский дзюдоист стал победителем турнира "Большого шлема" в Астане
Сегодня , 16:37
Дзюдо
©пресс-служба организаторов Два казахстанских дзюдоиста вышли в финал турнира "Большого шлема" в Астане
10 июня, 12:23
Дзюдо
©cska.ru Такое случилось впервые в истории: IJF признала ошибку судей и отдала дзюдоисту золото ЧМ-2023
8 июня, 13:31
Дзюдо
©olympic.kz. Жеңіс Ысқабай Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на турнир "Большого шлема" в Астане
13 мая, 12:37
Дзюдо
©vahesport.ru Определился чемпион мира по дзюдо в весе казахстанца
10 мая, 16:13
Дзюдо
©ijf.org На ЧМ-2023 по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент
8 мая, 14:19
Дзюдо
©instagram.com/kyrgyzbayev.gusman Казахстанский дзюдоист Кыргызбаев стартовал с победы на чемпионате мира
7 мая, 22:50
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Лидера сборной Казахстана оставили без медали ЧМ по дзюдо
7 мая, 20:37
Дзюдо
©instagram.com/frangarrigos1 Громкая сенсация случилась на ЧМ по дзюдо с участием Казахстана
7 мая, 18:40
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Елдос Сметов проиграл узбеку и остался без медали на чемпионате мира по дзюдо
7 мая, 17:38
Дзюдо
©ijf.org Казахстанский дзюдоист сотворил сенсацию на чемпионате мира
30 апреля, 15:20
Дзюдо
©Федерация парадзюдо Казахстана Сборная Казахстана обошла Узбекистан и выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо
28 апреля, 16:45
Дзюдо
©Пресс служба федерации пара дзюдо Казахстана Парадзюдоистка из Казахстана стала победительницей чемпионата Азии
28 апреля, 16:00
Дзюдо
©Пресс служба федерации пара дзюдо Казахстана Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по пара дзюдо
21 апреля, 14:57
Дзюдо
©olympic.kz. Жеңіс Ысқабай В Казахстане начали действовать новые правила формирования национальных сборных
18 апреля, 11:03
Дзюдо
©Сали Сабиров, НОК РК Главный тренер объяснил отбор дзюдоистов в сборной Казахстана на ЧМ
18 апреля, 10:52
Дзюдо
©Жеңіс Ысқабай, olympic.kz Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на последний чемпионат мира перед Олимпиадой-2024
9 апреля, 23:35
Дзюдо
©Пресс служба Федерации дзюдо Казахстана Казахстан занял первое место в общем медальном зачете Кубка Азии по дзюдо
9 апреля, 12:13
Дзюдо
©Jenys Дзюдоисты из Казахстана успешно преодолели групповой этап на турнире за 100 тысяч долларов
6 апреля, 13:41
Дзюдо
©Olympic.kz Дзюдоисты из Казахстана отправились биться за 100 тысяч долларов. Подробности
4 апреля, 18:55
Дзюдо
©ijf.org Казахстанский дзюдоист взорвал мировой рейтинг
31 марта, 21:10
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Казахстанский дзюдоист победил призера чемпионата мира и взял медаль в Турции
24 марта, 20:19
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Определился медалист в казахстанском дерби на турнире по дзюдо в Тбилиси
4 марта, 19:30
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Узбекский дзюдоист оставил казахстанца без золота на турнире в Ташкенте
3 марта, 19:38
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Казахстанский дзюдоист и призер ЧМ выявили обладателя золота на турнире в Ташкенте
24 февраля, 10:24
Дзюдо
©Massaget.kz "Иногда я сам удивляюсь" - отец маленьких дзюдоисток, умиливших казахстанцев
23 февраля, 14:33
Дзюдо
©Кадр из видео Поддержка сестры бесценна. Казахстанцев умилило видео с маленькими дзюдоистками
5 февраля, 23:47
Дзюдо
©ijf.org В Казахстане пройдет мировой турнир "Большого шлема" по дзюдо
5 февраля, 17:59
Дзюдо
©instagram.com/ab_aigerimm Позировавшая для журнала Playboy казахстанская дзюдоистка рассказала, зачем укусила соперницу
5 февраля, 07:59
Дзюдо
©instagram.com/kaz_judoteam Казахстанский дзюдоист выиграл медаль на турнире "Большого шлема" в Париже

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus