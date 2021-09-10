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Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Играх СНГ

Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Играх СНГ
©olympic.kz
Новости спорта Борьба Дзюдо

Шесть казахстанских дзюдоистов стали победителями международного турнира "Игры СНГ", сообщает Olympic.kz.

Соревнования проходят в Казани. В них принимают участие спортсмены до 23 лет. 

Ермек Амангельды (66 килограммов) вышел в финал и завоевал серебряную медаль. Среди бронзовых призеров - Шерзод Давлатов (60 килограммов), Данияр Шамшаев (73 килограмма), Айдар Арапов (90 килограммов), Акмарал Науатбек (52 килограмма) и Мадина Парагулгова (до 78 килограммов).

Отметим, что в соревнованиях по дзюдо приняли участие семь представителей Казахстана. Аян Байгазы, выступавший в весовой категории до 81 килограмма, занял пятое место и остался без медали.

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Метки:
Дзюдо

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