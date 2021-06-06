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Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по дзюдо

Еще один будет биться за "бронзу".

Казахстанец вышел в финал чемпионата мира по дзюдо
Фото: с сайта olympic.kz
Новости спорта Борьба Дзюдо
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В Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по дзюдо, и в первый соревновательный день в финале выступит один казахстанец - успеха добился Гусман Кыргызбаев, сообщает Olympic.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Валида Хяра из Франции. В главной схватке ему будет противостоять Яго Абуладзе из России. В этом же весе Магжан Шамшадин добрался до схватки за третье место. Он будет биться против Хусейна Карамата из Азербайджана.

Также в первый день ЧМ выступала Отгонцэцэг Галбадрах (до 48 килограммов), но она проиграла в третьем раунде и осталась без медали.

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