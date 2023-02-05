В Казахстане пройдет мировой турнир "Большого шлема" по дзюдо

Федерация дзюдо Казахстана подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение мирового турнира Grand Slam в Казахстане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Официальная встреча состоялась в Париже в рамках проходящего там "Большого шлема".

Казахстан получил право на проведение Grand Slam сроком на 4 года - с 2023-го по 2026-й. Турнир будет проходить в Астане под названием Qazaqstan barysy Grand Slam.

Также после окончания соревнований каждый год регулярно будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо.

"Уважаемый Президент Есекеев, уважаемые представители СМИ и семьи дзюдо, для меня большая честь подписать этот контракт на проведение мероприятий в стране спорта, стране, которая приносит новую энергию и технологии. Казахстан страна которая имеет большой потенциал среди молодежи , а так же большую историю дзюдо. Они всегда поддерживали IJF и Азию, проводя у себя множество мероприятий. Спасибо за новое партнерство, которое принесет не только новую популярность в дзюдо, но и в способствует развитию дзюдо по средствам СМИ для всей спортивной культуры и ценностей в их прекрасной стране. Я желаю казахстанскому дзюдо плодотворного будущего", - сказал президент международной федерации дзюдо Мариус Визер в ходе встречи.

В свою очередь, президент Казахстанской федерации дзюдо Куанышбек Есекеев поблагодарил Визера за оказанное доверие и сказал, что Казахстан сделает все, чтобы провести соревнования на высоком уровне.

"Спасибо господину Визеру за поддержку. Этот первый шаг к турниру "Большого шлема" должен еще больше приблизить нас к семье дзюдо. Мы проведем мероприятие в лучшее время года для календаря и страны, чтобы участники лучше узнали Казахстан. С нашей стороны Казахстан хорошо взаимодействует с нашими спортсменами, и это сотрудничество поможет нам расти дальше на национальном и международном уровне", - сказал Есекеев.

Напомним, Grand Slam (Большой шлем) - серия мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour по международному календарю соревнований. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за первое место будет начислено 1000, за второе место – 700, за третье место - 500.

На турнире Qazaqstan barysy Grand Slam дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

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