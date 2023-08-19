Казахстан завоевал медаль на Гран-при по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Бакытжан Абдурахманов завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана.

Он выступал в весовой категории до 73 килограммов и в утешительном финале по очкам Вазари победил представителя Косово Акила Киякова.

Всего за время соревнований Абдурахманов провел пять схваток и выиграл четыре из них.

Эта медаль стала второй для Казахстана на турнире. Ранее бронзу в категории до 66 килограммов завоевал Айболат Истыбай.

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