Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Вольная борьба Греко-римская борьба Дзюдо Женская борьба Казакша курес Самбо
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

Предыдущий наставник решил приостановить карьеру.

Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо
Фото: Оlympic.kz©
Новости спорта Борьба Дзюдо
0
Сегодня, 19 ноября, был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо, сообщает Оlympic.kz.

Отмечается, что в Нур-Султане состоялось заседание Исполкома под председательством президента республиканской федерации дзюдо Кайрата Кожамжарова. В ходе совещания был назначен новый наставник мужской национальной команды - им стал заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшего уровня квалификации, кавалер ордена "Курмет" Галымжан Джилгелдиев.

Джилгелдиев родился в 1970 году в Жамбылской области. Тренерскую карьеру начинал в 1987 году в детско-юношеской спортивной школе Жамбылской области. С 2017 года является тренером мужской сборной Казахстана. Личный тренер серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова.

Айдын Смагулов, который возглавлял сборную с 2018 года, покинул пост главного тренера по состоянию здоровья и выразил желание приостановить тренерскую карьеру.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Дзюдо

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:02
Борьба

Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо
30 октября
08:18
Борьба

Гусман Кыргызбаев вошел в десятку сильнейших дзюдоистов мира
23 октября
11:38
Борьба

Без своего супергероя. Сборная Казахстана по дзюдо стартует на первом после пандемии международном турнире
17 апреля 2020
19:21
Бокс

Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены
10 марта 2020
07:27
Борьба

Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отложены из-за коронавируса
9 февраля 2020
00:44
Борьба

Казахстанский дзюдоист Смагулов остановился в шаге от победы на турнире "Большого шлема" в Париже
8 февраля 2020
23:11
Борьба

Казахстанский дзюдоист Сметов завоевал "бронзу" на турнире в Париже
24 января 2020
08:16
Борьба

Казахстанец Серикжанов завоевал "серебро" на Гран-при по дзюдо
25 октября 2019
10:16
Борьба

Видео "золотой схватки" казахстанского дзюдоиста на турнире серии "Большого шлема" в ОАЭ
24 октября 2019
20:37
Борьба

Казахстанский дзюдоист стал победителем турнира серии "Большого шлема" в ОАЭ
8 сентября 2019
13:44
Борьба

Казахстанский дзюдоист завоевал "золото" Кубка Европы
1 сентября 2019
11:12
Борьба

Сборная Казахстана по дзюдо проиграла на старте командных соревнований на ЧМ-2019 в Токио
9 августа 2019
19:33
Борьба

Женская сборная Казахстана назвала состав и задачу на чемпионат мира по дзюдо
8 августа 2019
11:35
Борьба

Мужская сборная Казахстана по дзюдо объявила состав на чемпионат мира-2019
27 июля 2019
08:18
Борьба

Казахстанская дзюдоистка назвала причины своей победы на Гран-при в Загребе
26 июля 2019
23:17
Борьба

Галбадрах Отгонцецег завоевала "золото" на Гран-при в Загребе
16 июля 2019
10:59
Борьба

Казахстанец Елдос Сметов вошел в ТОП-5 лучших дзюдоистов мира
12 июля 2019
23:19
Борьба

Казахстанец Сметов завоевал "золото" на Гран-при по дзюдо
7 июля 2019
08:32
Универсиада

Первое "золото" на Универсиаде-2019 позволило Казахстану подняться на 13-е место в медальном зачете
12 мая 2019
20:22
Борьба

Дзюдоист потерпел нелепое поражение из-за мобильного телефона
22 апреля 2019
21:29
Борьба

Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии по дзюдо
20 апреля 2019
19:53
Борьба

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по дзюдо
12 апреля 2019
11:43
Борьба

Двукратная чемпионка Казахстана по дзюдо скончалась в возрасте 24 лет
5 апреля 2019
21:13
Борьба

Видео "золотого" поединка казахстанца Елдоса Сметова с узбекским дзюдоистом на Гран-при в Турции
5 апреля 2019
20:49
Борьба

Казахстанец Елдос Сметов выиграл у дзюдоиста из Узбекистана в финале и стал победителем Гран-при в Турции
5 апреля 2019
20:34
Борьба

Галбадрах Отгонцэцэг из Казахстана выиграла "серебро" на Гран-при в Турции
11 февраля 2019
07:16
Борьба

Дзюдоист Ислам Бозбаев завоевал серебряную медаль на "Большом шлеме" в Париже
10 февраля 2019
18:54
Борьба

Видео финальной схватки казахстанца Елдоса Сметова на турнире в Париже
10 февраля 2019
11:53
Борьба

Казахстанский дзюдоист Сметов завоевал "серебро" на международном турнире в Париже
25 декабря 2018
17:20
Борьба

Бывший чемпион "Казахстан Барысы" попался на допинге
16 декабря 2018
19:39
Борьба

Казахстанские дзюдоисты выиграли две медали на "Мастерсе" в Китае
13 декабря 2018
12:05
Борьба

Казахстанского борца во второй раз дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
29 августа 2015
15:44
Борьба

Казахстанская сборная завершила участие в ЧМ по дзюдо в личном зачете
28 августа 2015
23:55
Борьба

Бозбаев без медали. Фото пятого дня ЧМ по дзюдо
28 августа 2015
10:30
Борьба

Калкаманулы и Урдабаева без медалей. Четвертый день ЧМ по дзюдо в картинках
26 августа 2015
22:40
Борьба

Драма на татами. 3-й день чемпионата мира по дзюдо в Астане
30 сентября 2013
23:48
Борьба

Мировое Гран-при по дзюдо в Алматы
28 августа 2013
15:17
Борьба

Казахстанский дзюдоист Муканов выиграл схватку на чемпионате мира за 19 секунд
28 августа 2013
15:00
Борьба

Чемпионат мира по дзюдо. Финал категории до 66-ти килограммов. Азамат Муканов (Казахстан) - Масаси Эбинума (Япония)
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика