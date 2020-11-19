Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

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Сегодня, 19 ноября, был назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо, сообщает Оlympic.kz.
Отмечается, что в Нур-Султане состоялось заседание Исполкома под председательством президента республиканской федерации дзюдо Кайрата Кожамжарова. В ходе совещания был назначен новый наставник мужской национальной команды - им стал заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшего уровня квалификации, кавалер ордена "Курмет" Галымжан Джилгелдиев.
Джилгелдиев родился в 1970 году в Жамбылской области. Тренерскую карьеру начинал в 1987 году в детско-юношеской спортивной школе Жамбылской области. С 2017 года является тренером мужской сборной Казахстана. Личный тренер серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова.
Айдын Смагулов, который возглавлял сборную с 2018 года, покинул пост главного тренера по состоянию здоровья и выразил желание приостановить тренерскую карьеру.
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