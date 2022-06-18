Первая ракетка Казахстана выиграла 27-й титул в карьере

Казахстанка Анна Данилина выиграла турнир ITF в Мадриде в парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Данилина выступала в паре с россиянкой Анастасией Тихоновой. В финале соревнований казахстанско-российский дуэт одолел китайскую пару Лю Цзя Цзинь/Ю Сяонди. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил 60 тысяч долларов.

Титул в Испании стал для Данилиной 26-м в парном разряде. Также на ее счету одна победа в одиночном разряде.

Отметим, что в рейтинге парного разряда WTA Данилина занимает 21-е место. Это лучший показатель среди представительниц Казахстана.

Фото: @ktf.kz

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