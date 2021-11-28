Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой одержала победу на турнире серии ITF в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ФТК.

В решающей встрече за титул казахстанско-словацкая пара обыграла россиянок Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву. Захарова и Габуева выиграли первый сет у фавориток турнира 6:4, но во втором соперницы взяли реванш. Исход финальной встречи решился на тай-брейке, в котором Данилина и Кузьмова уверенно переиграли российскую пару - 10:2.

Для 26-летней Данилиной - это восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде. Она занимает 83-е место в рейтинге WTA в парном разряде.