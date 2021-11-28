 FUdAuWkUbGM48uhmU8mantwUT1DBTQQ7SlZBIwIi
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде

Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде
©ktf.kz
Новости спорта Теннис ITF

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой одержала победу на турнире серии ITF в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ФТК.

В решающей встрече за титул казахстанско-словацкая пара обыграла россиянок Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву. Захарова и Габуева выиграли первый сет у фавориток турнира 6:4, но во втором соперницы взяли реванш. Исход финальной встречи решился на тай-брейке, в котором Данилина и Кузьмова уверенно переиграли российскую пару - 10:2.

Для 26-летней Данилиной - это восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде. Она занимает 83-е место в рейтинге WTA в парном разряде.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис большой
Новости
Сегодня , 15:34
Теннис
Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде
19 ноября, 23:02
Теннис
Игравший на турнире в Алматы теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев Игравший на турнире в Алматы теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев
23 октября, 14:09
Теннис
Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в США Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в США
2 августа, 12:20
Олимпиада
Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020? Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020?
8 июля, 14:32
Теннис
Четверть миллиона у Рыбакиной. Сколько заработали казахстанские теннисисты на "Уимблдоне"? Четверть миллиона у Рыбакиной. Сколько заработали казахстанские теннисисты на "Уимблдоне"?
2 июля, 12:43
Теннис
Не проиграли ни одного сета за два круга, или каковы перспективы Рыбакиной и Бублика на "Уимблдоне" Не проиграли ни одного сета за два круга, или каковы перспективы Рыбакиной и Бублика на "Уимблдоне"
29 июня, 11:52
Теннис
День казахстанского дерби на Уимблдоне. Прямая трансляция матчей Кукушкина, Бублика и Дияс День казахстанского дерби на Уимблдоне. Прямая трансляция матчей Кукушкина, Бублика и Дияс
25 июня, 16:43
Теннис
Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона
23 июня, 22:42
Теннис
Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне" Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне"
5 апреля 2021, 11:46
Теннис
18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности 18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности
23 ноября 2020, 17:10
Теннис
Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
9 октября 2020, 22:30
Теннис
Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте
22 сентября 2020, 09:01
Теннис
К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер
10 июня 2020, 00:10
Теннис
Казахстанские теннисисты узнали правила отбора на перенесенную Олимпиаду-2020 Казахстанские теннисисты узнали правила отбора на перенесенную Олимпиаду-2020
28 января 2020, 00:37
Теннис
Матчи Кубка Федерации могут перенести из Китая в Казахстан из-за вспышки коронавируса Матчи Кубка Федерации могут перенести из Китая в Казахстан из-за вспышки коронавируса
9 ноября 2019, 09:21
Теннис
Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира парного разряда в Чили Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира парного разряда в Чили
2 ноября 2019, 13:58
Теннис
Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира серии ITF в парном разряде Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира серии ITF в парном разряде
28 сентября 2019, 17:10
Теннис
Международная федерация тенниса объявила результаты выборов членов совета директоров Международная федерация тенниса объявила результаты выборов членов совета директоров
22 июля 2019, 23:05
Теннис
"Запомните это имя". Что нужно знать о новой звездочке женского тенниса из Казахстана "Запомните это имя". Что нужно знать о новой звездочке женского тенниса из Казахстана
20 июля 2019, 12:53
Теннис
Голубев и Недовесов выиграли Кубок Президента в парном разряде Голубев и Недовесов выиграли Кубок Президента в парном разряде
16 июля 2019, 18:10
Теннис
Доскараев назвал призовой фонд Кубка Президента РК и оценил шансы Голубева вернуться в сборную Доскараев назвал призовой фонд Кубка Президента РК и оценил шансы Голубева вернуться в сборную
10 июля 2019, 23:28
Теннис
Недовесов и Голубев примут учатие в Кубке Президента в Нур-Султане Недовесов и Голубев примут учатие в Кубке Президента в Нур-Султане
5 мая 2019, 14:25
Теннис
Зарина Дияс выиграла турнир ITF в Японии Зарина Дияс выиграла турнир ITF в Японии
15 апреля 2019, 12:20
Теннис
Казахстанский теннисист выиграл турнир в США Казахстанский теннисист выиграл турнир в США
4 марта 2019, 19:53
Соревнования
Матчи "Барыса" в плей-офф КХЛ, Универсиада-2019 и бой Елеусинова. Расписание выступлений спортсменов из Казахстана в марте Матчи "Барыса" в плей-офф КХЛ, Универсиада-2019 и бой Елеусинова. Расписание выступлений спортсменов из Казахстана в марте
3 марта 2019, 23:42
Теннис
Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Москве в двух разрядах Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир в Москве в двух разрядах
3 марта 2019, 23:34
Теннис
Казахстанец Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в Турции Казахстанец Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в Турции
18 февраля 2019, 20:19
Теннис
"Порой наступало отчаяние". Как казахстанский теннисист залечил тяжелую травму и выиграл два турнира "Порой наступало отчаяние". Как казахстанский теннисист залечил тяжелую травму и выиграл два турнира
18 февраля 2019, 11:20
Теннис
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй турнир подряд Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл второй турнир подряд
4 февраля 2019, 12:30
Теннис
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл турнир в США Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл турнир в США
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus